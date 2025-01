Prefeito Ronaldo Lopes reafirma seu compromisso com Penedo durante posse do seu segundo mandato

O primeiro dia do mês de janeiro de 2025 é um marco na história da política penedense. Nesta data, Ronaldo Pereira Lopes – um filho natural da cidade polo do Baixo São Francisco – tomou posse do seu segundo mandato como prefeito.

Reeleito com mais de 14 mil votos de diferença (14.387) para seu adversário, o gestor reafirmou seu compromisso com o povo que aprova massivamente seu trabalho à frente da Prefeitura de Penedo.

“Sei que muito ainda precisa ser feito. Por isso, este novo mandato será guiado pelos mesmos princípios que sempre nortearam nossa gestão: respeito ao cidadão, eficiência na administração pública e busca incessante pelo bem-estar de todos”, ressaltou Ronaldo Lopes em seu pronunciamento oficial. (confira o discurso na íntegra, abaixo do texto)

Ainda durante a solenidade realizada na sede do Poder Executivo Municipal, foram empossados os membros do primeiro escalão do governo e o Vice-Prefeito Valdinho Monteiro, representante legítimo da zona rural que também reafirmou seu compromisso em defesa das famílias do campo durante seu discurso.

Os dois líderes da gestão 2025-2028 haviam discursado momentos antes, na Câmara Municipal de Penedo, local do juramento oficial feito por todos os candidatos eleitos e diplomados pela justiça eleitoral, incluindo os vereadores.

No plenário da casa de leis, ambos destacaram o apoio do parlamento, local onde Valdinho Monteiro atuou durante três mandatos consecutivos, reforçando assim a manutenção do diálogo entre Executivo e Legislativo.

“Sei que os debates e as discussões que aqui serão travadas têm como objetivo o bem-estar da nossa população. Reafirmo meu compromisso com o diálogo aberto, respeitoso e construtivo. Nosso governo buscará sempre o entendimento e a cooperação com esta Casa Legislativa, porque acredito que a união entre o Executivo e o Legislativo é essencial para que possamos avançar”, declarou Ronaldo Lopes na Câmara Municipal de Penedo.

Os atos oficiais realizados nas sede dos poderes que mantêm relações independentes, porém harmônicas para o bom desenvolvimento de Penedo, foram precedidos por Missa em Ação de Graças na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, celebrada pelo Bispo Diocesano Dom Valdemir Ferreira.

Fotos Equipe Antonio Fon