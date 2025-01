Prefeitura de Penedo constrói nova ponte na região do povoado Ponta Mofina

Uma nova obra de infraestrutura está sendo executada na zona rural de Penedo, serviço que irá proporcionar a retomada do tráfego de veículos na região da Ponta Mofina pela estrada que margeia o Rio São Francisco.

O serviço realizado por empresa contratada pela Prefeitura de Penedo está em curso, investimento que atende a demanda das comunidades ribeirinhas.

“A princípio, a profundidade de cada estaca dos fundamentos da ponte estava prevista para ser cravada na profundidade de 7 metros, mas precisamos refazer o projeto e essa parte da obra passou a ter 29 metros de cravação de cada estaca”, explica a Secretária Municipal de Infraestrutura Amanda Lima.

A nova ponte situada sobre afluente do Rio São Francisco está localizada no povoado Ponta da Ilha, onde a Prefeitura de Penedo havia erguido uma ponte de concreto no local, obra realizada em parceria com o Governo de Alagoas e entregue em março de 2022.

O inverno mais rigoroso da história recente de Penedo destruiu a ponte que tinha 12 metros de extensão e ampliou a distância entre as margens, agora com cerca de 50 metros entre as duas cabeceiras.

“Nós estamos providenciando uma solução definitiva para a região da Ponta Mofina, trabalhando para atender a nossa população da melhor forma, como sempre fizemos, priorizando ações para a zona rural de Penedo”, ressalta Ronaldo Lopes.