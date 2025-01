Presidente de León revelou como convenceu James Rodríguez

León quebrou o mercado no México e conseguiu contratar o colombiano James Rodríguez, que chegou nesta segunda-feira e já assinou contrato. Jesús Martínez, presidente do clube, revelou como foram as negociações e como eles conseguiram convencer ao capitão da Seleção Colombiana.

James assina contrato com León. Clube León

Parecia que eu poderia ir para o Junior, mas no final não aconteceu. James fechou as portas da FPC e seguirá rumo ao México, liga que será nova para ele em 2025.

Fuad Char deixou claro que a oferta de Junior foi duplicada, o que praticamente deixou o Tubarão fora de ação. Jesús Martínez confirmou esta informação e afirmou que “foi feito um grande investimento” poder contar com James.

“Quando vimos que ele tinha problemas com a seleção espanhola e foi aí que entramos em contato. Sabíamos que tínhamos um grande projeto, Entramos em contato com ele e fizemos uma oferta muito importante, um grande esforço da diretoria.. Estar aqui na cidade é algo que gosto muito”, disse ao jornalista. Júlio Saucedo.

“Não foi difícil convencê-loconversamos com ele sobre nosso projeto e obviamente a Copa do Mundo de Clubes foi algo que ele cogitou. Falou com alguns dos seus conterrâneos que estão aqui há muitos anos e que sabem que a vida é boa, que é um clube sério e que respeita todos os contratos. É por isso que jogadores da estatura de James vêm para León. Ele adorou o projeto, sou grato a ele e sua família”, finalizou.