Prévia do UFC 311: Com Arman Tsarukyan de fora, Renato Moicano pode chocar o mundo contra Islam Makhachev?

O UFC está iniciando seu ano calendário pay-per-view de 2025 com um grande card para o UFC 311 no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia, mas agora há uma nova luta principal para o título dos leves, com Dana White anunciando que Arman Tsarukyan é sai e Renato Moicano entra para enfrentar Islam Makhachev.

Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem à reviravolta louca dos acontecimentos com a nova luta principal, onde a divisão vai dependendo do resultado, e discutem o que uma vitória de Makhachev faz pelo legado dele e da divisão contra o Moicano. Além disso, eles discutirão o co-evento principal entre o campeão peso galo Merab Dvalishvili e o desafiante Umar Nurmagomedov, Jiri Prochazka x Jamahal Hill, o resto do card principal empilhado, o banger discreto e responderão às perguntas dos ouvintes.

Veja o show de prévia do UFC 311 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.