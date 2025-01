Previsão do tempo para segunda-feira em Alagoas é de chuvas intercaladas com sol e temperaturas variadas; veja

A previsão do tempo para esta segunda-feira (13) em Alagoas indica variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas em várias regiões do estado. Enquanto Maceió e o Litoral têm tempo mais ameno com períodos de sol e nuvens, áreas como o Agreste, Sertão e Zona da Mata podem esperar pancadas de chuva intercaladas com períodos de tempo seco. As informações são da Sala de Alerta da A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh).

Confira abaixo a previsão detalhada para cada região:

Para Maceió, a previsão é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens.A temperatura mínima fica em 23ºC e a máxima 31ºC.

No Agreste, onde tem chovido muito nos últimos dois dias, a previsão é de variação de nebulosidade no período da manhã, e possibilidade de pancadas de chuva intercalando com períodos de tempo seco no restante do período. A temperatura mínima prevista são 22ºC e a máxima 32ºC.

No Baixo São Francisco, a previsão é de variação de nebulosidade no período da manhã, e possibilidade de pancadas de chuva intercalando com períodos de tempo seco no restante do período. A temperatura mínima fica em 23ºC e a máxima 31ºC.

Na região do Litoral, a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. A temperatura mínima prevista é de 23ºC e a máxima 31ºC.

No Sertão, a previsão é de variação de nebulosidade no período da manhã, e possibilidade de pancadas de chuva intercalando com períodos de tempo seco no restante do período. A temperatura mínima prevista são 22ºC e a máxima 35ºC.

No Sertão do São Francisco, a previsão é de variação de nebulosidade no período da manhã, e possibilidade de pancadas de chuva intercalando com períodos de tempo seco no restante do período. A temperatura mínima prevista são 22ºC e a máxima 36ºC.

Por fim, na Zona da Mata a previsão é de variação de nebulosidade no período da manhã, e possibilidade de pancadas de chuva intercalando com períodos de tempo seco no restante do período. A temperatura mínima prevista são 22ºC e a máxima 32ºC.