Principais linhas do discurso de despedida do presidente Joe Biden

Depois de quatro anos na Casa Branca – e meio século em Washington – o presidente Joe Biden disse adeus.

Sentado atrás do Resolute Desk na noite de quarta-feira, o líder democrata em exercício aproveitou um discurso de 19 minutos para enquadrar a sua presidência de quatro anos nos seus próprios termos – e para apelar a um tipo de política que ele considera estar a desaparecer rapidamente.

Utilizando o Salão Oval e comandando as ondas de rádio da rede pela última vez, Biden lançou seu legado como um legado de reconstrução e transformação. Mas, ao contrário de alguns de seus discursos recentes, ele não aproveitou o momento para recitar uma longa lista de suas realizações.

Em vez disso, Biden usou a maior parte do seu tempo para emitir um aviso final sobre o caminho que vê a nação seguir, um aviso que ele advertiu que poderia corroer as instituições que ele passou mais de 50 anos a reverenciar.

Aqui estão algumas linhas-chave do discurso final de Biden ao povo americano como presidente.

Biden alertou para o desenvolvimento de uma “oligarquia” na América ao sublinhar a importância de manter os ultra-ricos nas mesmas expectativas que os cidadãos da classe trabalhadora e média.

“Quero alertar o país para algumas coisas que me preocupam muito. E esta é uma preocupação perigosa. E essa é a perigosa concentração de poder nas mãos de muito poucas pessoas ultra-ricas”, disse Biden.

Ele acrescentou: “Hoje, uma oligarquia está tomando forma na América de extrema riqueza, poder e influência que literalmente ameaça toda a nossa democracia, nossos direitos e liberdades básicos, e uma chance justa para todos progredirem”.

Ele não nomeou os alvos da sua advertência, mas os seus alvos pareciam claros: Donald Trump e Elon Musk, o homem mais rico do mundo que está prestes a ter uma linha clara para a Casa Branca.

O presidente fez referência à concentração de poder há mais de um século nas mãos de “barões ladrões”, que foi quebrada através de práticas antitruste, uma questão que Biden priorizou durante a sua administração, mais de um século depois.

“Eles não puniram os ricos. Eles apenas fizeram os ricos seguirem as regras que todos os outros tinham que seguir. Os trabalhadores queriam direitos para ganhar a sua parte justa”, disse Biden. “Eles participaram do acordo e isso ajudou a nos colocar no caminho para a construção da maior classe média e do século mais próspero que qualquer nação do mundo já viu. Temos que fazer isso de novo.”

Tomados em conjunto, os avisos representaram um desafio ao novo presidente e à sua equipa para cumprirem as promessas populistas da campanha – que Biden e muitos democratas consideram vazias.

Biden apontou para as redes sociais enquanto refletia sobre as coisas que o preocupam à medida que sua presidência chega ao fim.

“Estou igualmente preocupado com a potencial ascensão de um complexo industrial tecnológico que também pode representar perigos reais para o nosso país”, disse ele.

“Os americanos estão a ser enterrados sob uma avalanche de desinformação e desinformação, permitindo o abuso de poder. A imprensa livre está desmoronando, os editores estão desaparecendo”, acrescentou.

“A mídia social está desistindo da verificação de fatos. A verdade é sufocada por mentiras contadas pelo poder e pelo lucro. Devemos responsabilizar as plataformas sociais para proteger as nossas crianças, as nossas famílias e a nossa própria democracia do abuso de poder”, apelou.

Biden durante discurso de despedida: ‘Hoje uma oligarquia está se formando na América’

Biden está imensamente orgulhoso da lista de realizações que deixa para trás e disse que não acredita ter recebido crédito suficiente por elas.

Ele examinou muitos deles na quarta-feira, mas optou por não expandi-los em detalhes durante sua última aparição perante o povo americano.

Em vez disso, ele pediu paciência enquanto seu histórico é avaliado, sugerindo que a história poderia vê-lo de forma diferente das pesquisas.

“Levará algum tempo para sentirmos todo o impacto do que fizemos juntos. Mas as sementes estão plantadas e crescerão e florescerão nas próximas décadas”, disse ele durante seu discurso de despedida.

Ele listou algumas das conquistas, incluindo a redução dos preços dos medicamentos prescritos para idosos, a aprovação de leis de segurança sobre armas e a ajuda aos veteranos na obtenção de cuidados de saúde.

Biden também elogiou as conquistas da política externa e apontou como “fortaleceu a OTAN”.

“A Ucrânia ainda é livre e ultrapassamos a nossa concorrência com a China e muito mais”, disse Biden.

A inteligência artificial apresenta grandes riscos e grandes oportunidades, diz Biden



Biden alertou sobre as “possibilidades e riscos profundos” que acompanham a inteligência artificial.

“A inteligência artificial é a tecnologia mais importante do nosso tempo, talvez de todos os tempos. Nada oferece possibilidades e riscos mais profundos para a nossa economia e a nossa segurança, a nossa sociedade, para a humanidade. A inteligência artificial tem até o potencial de nos ajudar a responder ao meu apelo para acabar com o cancro tal como o conhecemos. Mas, a menos que existam salvaguardas, a IA poderá gerar novas ameaças aos nossos direitos, ao nosso modo de vida, à nossa privacidade, à forma como trabalhamos e como protegemos a nossa nação”, disse ele.

Biden apelou para que fosse garantido que a IA funcionasse para o bem e que a América liderasse o seu desenvolvimento.

“Na era da IA, é mais importante do que nunca que as pessoas governem. E como terra da liberdade, a América – e não a China – deve liderar o mundo no desenvolvimento da IA”, acrescentou.

Biden abriu seu discurso dizendo que tem pensado muito sobre quem é o povo americano, ao fazer referência ao símbolo da Estátua da Liberdade.

A nação, disse ele, estava “constantemente sendo testada” e que “nos tempos bons e nos momentos difíceis, resistimos a tudo”.

Usando a estrutura interna da Estátua da Liberdade como metáfora, Biden disse que “as tempestades estão sempre a chegar” que irão dobrar – mas não quebrar – os alicerces da nação.

“Tenho pensado muito sobre quem somos e, talvez ainda mais importante, sobre quem deveríamos ser”, disse Biden.

Ele prosseguiu descrevendo a construção da Estátua da Liberdade em Nova York, um presente da França, dizendo que “como a própria ideia da América, ela foi construída não por uma pessoa, mas por muitas pessoas, de todas as origens e de todo o mundo”. o mundo.”

“Tal como a América, a Estátua da Liberdade não está parada. Seu pé literalmente avança sobre uma corrente quebrada de escravidão humana. Ela está em marcha e literalmente se move. Ela foi construída para balançar para frente e para trás, para resistir à fúria das tempestades, para resistir ao teste do tempo. Porque as tempestades estão sempre chegando. Ela balança alguns centímetros, mas nunca cai na corrente abaixo. Uma maravilha da engenharia”, acrescentou.

Foi uma ode ao mundo político que Biden emergiu do século passado, que ele vê sendo substituído pela perspectiva nacionalista de Trump.

Biden deixou uma mensagem aos americanos na quarta-feira, enquanto se prepara para deixar o cargo: continuem engajados.

“Temos que permanecer engajados no processo. Eu sei que é frustrante. Uma chance justa é o que faz da América, a América”, disse Biden. “Todos têm direito a uma chance justa, não a uma garantia, apenas a uma chance justa, a um campo de jogo equilibrado.”

O presidente disse que “a concentração de poder e do clima” causa divisão e pode fazer com que as pessoas sintam que é cansativo participar da democracia.

Ele exortou os americanos a não cederem a esse sentimento: “nunca poderemos perder a verdade essencial” de um tiro justo, disse ele.

Durante o seu discurso, Biden elogiou as instituições democráticas que sustentam os Estados Unidos da América.

O tema democracia versus autocracia tem sido a corrente subjacente da presidência de Biden e a sua mensagem mais ampla aos americanos. Em meio a um período de insatisfação generalizada com as instituições governamentais, Biden disse que o sistema criado pelos fundadores continua sendo o melhor sistema de governo.

“Depois de 50 anos no centro de tudo isto, sei que acreditar na ideia da América significa respeitar as instituições que governam uma sociedade livre – a presidência, o Congresso, os tribunais, uma imprensa livre e independente”, disse ele.

“Nosso sistema de separação de poderes, freios e contrapesos. Pode não ser perfeito, mas manteve a nossa democracia durante quase 250 anos, mais tempo do que qualquer outra nação na história que alguma vez tenha tentado uma experiência tão ousada”, acrescentou.

Biden implora aos americanos que “fiquem de guarda”



Biden encerrou seu discurso de despedida na quarta-feira com uma nota otimista, ao dizer aos americanos que ainda acredita “na ideia que esta nação representa”.

“A vocês, povo americano, após 50 anos de serviço público, dou-lhes a minha palavra. Ainda acredito na ideia que esta nação representa. Uma nação onde a força das nossas instituições e o carácter do nosso povo são importantes e devem perdurar”, disse ele.

Depois de alertar sobre uma “oligarquia” crescente e de atacar veladamente o seu sucessor ao longo do seu discurso, Biden terminou o seu discurso implorando aos americanos que levassem adiante a sua visão esperançosa do país.

“Agora é sua vez de ficar de guarda. Que todos vocês sejam os guardiões da chama. Que você mantenha a fé. Eu amo a América. Você também adora. Deus abençoe a todos vocês. E que Deus proteja nossas tropas. Obrigado por esta grande honra”, disse Biden.