Príncipe Harry teria sofrido tentativa de sequestro na Argentina, diz site

O príncipe Harry, do Reino Unido, sofreu ataques e quase foi sequestrado durante uma viagem feita a Argentina, em 2004, pouco antes de ir para o Exército. É o que diz uma reportagem do The Sun publicada na última terça-feira (31/12). De acordo com o portal britânico, a polícia não teria avaliado “riscos de sequestro” relativos ao ano sabático do duque de Sussex.

Documentos do Grupo Oficial sobre Segurança de Visitas Reais e Ministeriais ao Exterior, divulgados recentemente pelos Arquivos Nacionais do Reino Unido, apontam que a viagem foi considerada de “baixo risco”. Apesar disso, porém, diz o The Sun, o príncipe “quase foi levado por bandidos”.

Segundo o portal, um jornal argentino noticiou, à época, que “um criminoso havia denunciado uma conspiração para sequestrar o membro da realeza enquanto ele estava em um bar aberto até tarde”. Por conta disso, o duque de Sussex, então com 20 anos, teve de voltar mais cedo para casa.

Em 27 de novembro de 2004, o The Guardian anunciou o retorno prematuro devido a “rumores de sequestro”. “O príncipe Harry chegou em segurança a Londres ontem (26/11/2004), após interromper uma viagem à Argentina atormentada por relatos de mau comportamento e rumores de um plano de sequestro”, escreveu o jornal britânico. “Autoridades do palácio negaram veementemente qualquer ‘comportamento inapropriado’ do príncipe de 20 anos, mas não quiseram comentar se houve problemas de segurança durante a estadia de duas semanas em um rancho de polo a 64 quilômetros de Buenos Aires.”

A família real apontou, à época, que uma “lesão no joelho” teria sido o motivo da interrupção da viagem, mas a imprensa argentina elencou várias outras razões. Inclusive, a de que um oficial de segurança de alto escalão de Buenos Aires teria ligado à embaixada britânica para que autoridades “restringissem” e “controlassem” o príncipe, que constantemente fugia da polícia argentina responsável pela segurança do rancho em que ele estava para visitar bares e casas noturnas.

O The Guardian também contou que, próximo à fazenda, foram ouvidos dois tiros na quarta-feira da semana em que Harry teve de voltar a Inglaterra, em um sábado.

Em 2004, o palácio e autoridades argentinas negaram os rumores de idas do príncipe a bares, afirmando que ele passava a maior parte do tempo no rancho e saía “muito raramente”, nunca tendo ficado “fora até tarde”.

Os documentos divulgados pelos Arquivos Nacionais, porém, informam que devido à ameaça de sequestro e a toda a repercussão que ela gerou, o grupo de segurança passou a considerar, a partir de 2004, “buscar aconselhamento (…) sobre os possíveis riscos de sequestro em países visitados por membros da Família Real e ministros seniores do governo”.