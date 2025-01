Programas de perdão de empréstimos estudantis para 2025: lista completa e elegibilidade

Nnavegar pelos programas de perdão de empréstimos estudantis pode ser assustador, especialmente com o cenário em evolução em 2025. Esses programas visam aliviar o peso da dívida estudantil para os mutuários elegíveis, tornando crucial compreender suas opções e qualificações.

Um programa proeminente é o Perdão de empréstimo de serviço público (PSLF)projetado para aqueles que trabalham em funções de serviço público. Para se qualificar, os mutuários devem ter empréstimos diretos federais, ser empregados em tempo integral por um governo ou organização sem fins lucrativos, e fazer 120 pagamentos qualificados sob um plano de reembolso baseado em renda. O PSLF oferece perdão isento de impostos, o que o torna uma opção atraente para muitos.

No entanto, é essencial acompanhar o seu progresso regularmente, pois “apenas 3% das candidaturas apresentadas entre novembro de 2020 e junho de 2023 foram aprovadas”, de acordo com StudentAid.gov. Esta estatística destaca a importância de garantir que todos os pagamentos cumpram os requisitos do programa.

Para quem não está no serviço público, planos de reembolso baseados em renda (IDR) fornecer outro caminho para o perdão. Esses planos ajustam os pagamentos mensais com base na renda e no tamanho da família, com perdão disponível após 20 a 25 anos. Os quatro planos de IDR incluem Economizando em uma educação valiosa (SAVE), Pague conforme ganhar (PAYE), Reembolso Baseado no Rendimento (IBR), e Reembolso Contingente de Renda (ICR).

Seu roteiro de 2025 para a liberdade financeira

O O plano SAVE, por exemplo, exige pagamentos de 5% a 10% de rendimento discricionário, dependendo do tipo de empréstimos. Nomeadamente, se os pagamentos forem insuficientes para cobrir os juros acumulados, o governo cobrirá o saldo remanescente, garantindo que “enquanto fizer pagamentos regulares, os juros não serão adicionados ao seu saldo”.

Além disso, profissões específicas podem ter acesso a programas de perdão direcionados. Perdão do empréstimo para professores permite que educadores recebam até US$ 17.500 em perdão após lecionarem por cinco anos consecutivos em escolas de baixa renda. De forma similar, Programa de reembolso de empréstimos do Nurse Corps oferece até 85% da dívida não paga com educação em enfermagem para enfermeiros que se comprometem a trabalhar em áreas carentes.

Além disso, Defesa do Mutuário para Reembolso está disponível para aqueles que foram enganados por suas escolas. Se um mutuário puder demonstrar que sua escola violou as leis estaduais relacionadas aos seus empréstimos, ele poderá se qualificar para o perdão.

Em 2025, é crucial manter-se informado sobre estes programas e os seus requisitos de elegibilidade. Quer você seja professor, enfermeiro ou servidor público, compreender as nuances de cada programa pode impactar significativamente seu futuro financeiro. Como o o cenário continua a evoluir, sendo proativo no gerenciamento de seus empréstimos estudantis e explorar as opções de perdão pode levar a um alívio substancial.