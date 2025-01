Projeto de lei de imigração do Senado visa derrubar precedente da Suprema Corte em uma mudança radical no sistema jurídico, dizem especialistas

CNN

–



As autoridades estatais anti-imigração e os juízes federais teriam novos poderes para ditar a aplicação da imigração – incluindo a possibilidade de deter migrantes individuais – ao abrigo de um projecto de lei do Partido Republicano que foi aprovado na Câmara e está a avançar no Senado com apoio bipartidário.

A Lei Laken Riley visa anular o precedente do Supremo Tribunal e dar a estados como o Texas a capacidade de intentar processos de imigração contra o governo federal que foram rejeitados pelos tribunais, incluindo juízes conservadores, dizem especialistas jurídicos.

Mas iria mais longe, autorizando também os procuradores-gerais do estado a processar para anular as decisões de libertação de imigrantes individuais – e até mesmo a obter sanções de amplo alcance contra um país estrangeiro por se recusar a aceitar um nacional elegível para remoção.

Com os democratas ansiosos para mostrar que estavam se voltando para uma questão que lhes custou caro nas eleições de 2024, o projeto foi aprovado na Câmara e superou facilmente seu primeiro obstáculo processual no plenário do Senado, com apenas nove senadores votando contra essa medida na quinta-feira. Mas dar aos estados novas autoridades para processar está a emergir como um ponto crítico para alguns democratas, que querem mudanças antes da votação final.

“Não creio que queiramos que todo o sistema de imigração seja litigado nos tribunais distritais de todo o país”, disse o senador democrata Chris Murphy, de Connecticut, aos jornalistas na semana passada. Os republicanos provavelmente precisarão dos votos de sete democratas para a aprovação final; 33 membros da bancada democrata votaram a favor de avançar para a próxima etapa processual.

O projeto daria aos procuradores-gerais estaduais múltiplas maneiras de intervir na forma como o governo federal está aplicando as leis de imigração.

Os estados poderiam processar quando acreditassem que o Departamento de Segurança Interna não estava aplicando todo o escopo das determinações do projeto de lei de que certos imigrantes fossem detidos.

Eles também poderiam abrir ações judiciais federais contestando as decisões do DHS ou dos juízes de imigração de libertar imigrantes individuais detidos por supostos crimes em seus estados.

Notavelmente, os novos poderes legais fluiriam apenas em uma direção. Os estados poderiam processar o governo federal por decidir libertar um migrante indocumentado sob custódia, mas não autoriza ações judiciais estaduais quando uma pessoa está supostamente detida ilegalmente.

E os procuradores-gerais também poderiam solicitar ordens judiciais federais que obrigassem o Departamento de Estado dos EUA a parar de emitir vistos para um país que se recusasse a aceitar cidadãos elegíveis para deportação.

“Isso poderia permitir que um único juiz de tribunal distrital desencadeasse um enorme incidente internacional com ramificações potencialmente abrangentes para a economia dos EUA e para a imigração em grande escala”, disse Aaron Reichlin-Melnick, membro sênior do Conselho Americano de Imigração, em uma recente ligação. com repórteres. “Não há razão para que o Congresso autorize os procuradores-gerais estaduais a serem essencialmente as pessoas que decidem quem sancionamos como nação.”

Os defensores da medida dizem que as disposições são necessárias depois que o presidente Joe Biden e administrações anteriores se recusaram a usar todas as ferramentas dadas ao poder executivo pelo Congresso para reprimir os crimes cometidos por migrantes.

A legislação leva o nome de Laken Riley, um estudante universitário que foi estuprado e morto por um imigrante sem documentos que já havia sido preso e libertado várias vezes. A condenação de seu assassinato – e das políticas de imigração de Biden que os republicanos alegaram ter causado isso – foi proeminente na campanha presidencial de Donald Trump e também na campanha dos republicanos com baixa votação.

As disposições do procurador-geral são as partes do projeto que têm “mais força”, disse o deputado Chip Roy, um republicano do Texas que defende o projeto. “O projeto perderia 90% de seu brilho se isso fosse retirado.”

As disposições judiciais não receberam muita atenção em comparação com as partes do projecto de lei que obrigariam a detenção de migrantes acusados ​​de certos crimes.

Entre os novos crimes que tornariam um imigrante elegível para detenção obrigatória ao abrigo do projecto de lei estão os crimes não violentos, como furtos em lojas e furtos. Os críticos dizem que esses mandatos desviarão recursos da prisão e detenção de criminosos violentos que estão ilegalmente nos Estados Unidos.

Com as disposições dos procuradores-gerais, os arquitectos do projecto de lei procuraram combinar esses requisitos com novos mecanismos que “dêem aos estados alguma forma de contra-atacar ou desafiar um presidente que opta por não fazer cumprir a lei”, disse Jessica Vaughan, directora de estudos políticos do Centro de Estudos de Imigração, que favorece políticas de imigração mais rígidas.

“Os estados tentaram vários tipos de ações judiciais para fazer com que os tribunais obrigassem a administração Biden a cumprir as suas responsabilidades de fazer cumprir a lei, e não tiveram muito sucesso”, disse ela.

Em 2023, por exemplo, o Supremo Tribunal decidiu que o Texas e a Louisiana não tinham legitimidade para contestar as mudanças da administração Biden nas prioridades governamentais de deportação. A política de Biden favoreceu a deportação de imigrantes que representassem ameaças à segurança nacional ou criminosos violentos em detrimento dos acusados ​​de crimes menos graves.

O novo projeto de lei procuraria anular esse precedente, dando aos estados legitimidade para processar tais mudanças na política de Segurança Interna. Também seriam autorizados a contestar em tribunais federais as decisões dos juízes de imigração, que estão sob a alçada do procurador-geral dos EUA e do Departamento de Justiça, para libertar imigrantes individuais da detenção.

Mas os riscos são especialmente elevados no que diz respeito às disposições que autorizam acções judiciais estatais para procurar proibições de vistos ordenadas pelo tribunal contra o chamado “país recalcitrante” que não aceitará um imigrante elegível para deportação no estado. Os EUA não conseguem devolver algumas nacionalidades devido às relações geladas com certos países, como a Venezuela.

Tal disposição permitiria ao procurador-geral do Texas, Ken Paxton, por exemplo, procurar a proibição de todos os vistos para trabalhadores qualificados da China ou o fim de todo o turismo de negócios da Índia, porque esses países recusam o repatriamento dos seus cidadãos, de acordo com Reichlin-Melnick. .

Se o projeto de lei finalmente se tornar lei, essa disposição, e possivelmente outras, provavelmente será contestada em tribunal.

Reconhecendo as “preocupações legítimas” sobre a secção de sanções a vistos do projecto de lei, Vaughan disse que, no mínimo, as lutas judiciais poderiam “obter algum tipo de esclarecimento sobre como o governo federal pode ser incitado a fazer o seu trabalho de forma mais eficaz”.

Murphy, que não votou quando o projeto foi submetido a votação processual na quinta-feira, disse que as disposições do procurador-geral “tornariam o sistema de imigração muito, muito, muito mais complicado, bizantino e confuso”.

“O projeto de lei subjacente parece uma peça legislativa não bem elaborada, mas poderíamos potencialmente melhorá-la”, disse ele.

Ted Barrett da CNN, Sarah Ferris e Priscilla Alvarez contribuíram para este relatório.