Quais são as doenças de pele comuns no verão e como evitá-las?

O verão já começou e, com ele, vieram os riscos à saúde associados à maior exposição ao sol. As temperaturas mais quentes, os raios solares mais intensos e a alta umidade do ar favorecem a proliferação de microrganismos, aumentando o risco para diferentes doenças de pele.

“O verão é marcado por altas temperaturas, maior exposição ao sol, aumento da umidade e de práticas como frequentar praias e piscinas. Esses fatores criam um ambiente propício para proliferação de microrganismos, irritações na pele e danos causados pela radiação ultravioleta”, alerta a dermatologista Gislane Sales.

Entre as doenças de pele mais frequentes no verão, estão:

Micoses : causadas pela umidade e pelo calor;

: causadas pela umidade e pelo calor; Miliárias : irritações por obstrução das glândulas sudoríparas;

: irritações por obstrução das glândulas sudoríparas; Dermatite de contato : causada pelo uso de roupas molhadas ou cosméticos inadequados;

: causada pelo uso de roupas molhadas ou cosméticos inadequados; Queimaduras solares e melanoses solares : devido à exposição intensa ao sol;

: devido à exposição intensa ao sol; Acne solar : estimulada pelo uso de filtros solares oleosos;

: estimulada pelo uso de filtros solares oleosos; Herpes labial: ativada pela imunidade baixa e sol excessivo.

“Outra doença que pode aumentar nessa época são as fitofotodermatoses, comuns em quem manipula cítricos, como o limão, e se expõe ao sol”, acrescenta Sales.

Sinais de alerta e sintomas de doenças de pele

A dermatologista afirma que é importante ficar atento a qualquer alteração na pele, como vermelhidão, descamação ou irritação. Coceira ou sensação de ardência, pele ressecada ou com rachaduras e, até mesmo, lesões como bolhas, manchas ou crostas também são sinais de alerta para doenças de pele.

“O tratamento dos sintomas vai depender da doença, mas pode incluir cremes ou pomadas tópicas, como antifúngicos, corticoides ou antibióticos. Medicações orais são indicadas em casos mais graves ou extensos. Além disso, hidratação e cuidados diários com a pele para recuperação, e fototerapia ou procedimentos dermatológicos em casos específicos”, explica Sales.

Quando doenças de pele podem evoluir para um quadro mais grave?

Doenças de pele podem se agravar quando não são tratadas corretamente, de acordo com a dermatologista, podendo levar a infecções secundárias e complicações como celulite infecciosa.

“Além disso, queimaduras solares repetidas podem aumentar o risco de câncer de pele. O paciente deve procurar atendimento médico sempre que notar lesões que não cicatrizam, dores intensas ou febre associada a alterações cutâneas”, alerta.

Como prevenir doenças de pele no calor?

Para prevenir doenças de pele comuns no verão, alguns cuidados são necessários, como: