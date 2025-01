Qual o futuro político do deputado Marcelo Victor?

O deputado Marcelo Victor (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, está concluindo sua interinidade de duas semanas como chefe do Poder Executivo estadual.

No exercício do cargo de governador cumrpriu uma intensa agenda, incluindo audiências com prefeitos, deputados, vereadores, demais lideranças políticas e até mesmo dirigentes de entidades de classe.

Tudo isso preservando as prerrogativas dos titulares – governador Paulo Dantas (MDB) e vice Ronaldo Lessa (PDT).

O que pretendeu exatamente Marcelo Victor com toda a intensidade manifestada durante essa eventual interinidade?

Algum projeto político para 2026?

Ou apenas o cumprimento das atividades próprias do cargo?

Pelo seu jeito reservado de ser, isso é um enigma que ele deixa propositalmente para aguçar a imaginação dos curiosos quanto ao seu futuro.

Tendo sob controle a totalidade dos 27 integrantes da Assembleia Legislativa, sabe-se que o deputado será mais uma vez peça importante na engrenagem eleitoral do próximo ano.

O seu papel nesse contexto somente ele sabe, é um mistério que fica no ar…