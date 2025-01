Rams vs. Vikings: ameaça de incêndio florestal paira no confronto de segunda à noite

UMEnquanto o Los Angeles Rams se prepara para receber o Minnesota Vikings na noite de segunda-feira, preocupações não relacionadas ao futebol ocupam o centro das atenções. Um incêndio florestal está ocorrendo perto de Los Angeles, levantando questões significativas sobre a segurança e a logística do próximo jogo. A NFL está monitorando de perto a situação, principalmente devido à dupla preocupações com a proximidade do incêndio e seus efeitos na qualidade do ar na área.

“A NFL continua monitorando de perto os desenvolvimentos na área e permanecerá em contato com ambos os clubes e com a NFLPA.“, disse Brian McCarthy, porta-voz principal da NFL. Enquanto a liga permanece vigilante, nenhuma mudança na programação ou local do jogo foi anunciada ainda. Contudo, poderá ser necessário considerar planos de contingência se as condições piorarem.

Incêndios florestais forçam evacuações em massa na área de Los Angeles

Uma das principais preocupações é como o incêndio florestal pode afetar a qualidade do ar em Inglewood, onde está localizado o Estádio SoFi dos Rams. Se os níveis de qualidade do ar caírem para níveis prejudiciais à saúde ou se o fogo chegar muito perto do local do evento, planos alternativos terão que ser implementados.

Atrasar o jogo parece ser uma solução improvável, já que o vencedor do confronto de segunda-feira à noite deverá jogar novamente no fim de semana seguinte. Este cronograma apertado deixa pouco espaço para reprogramação.

Planos de contingência em vigor

Caso seja necessária uma realocação, Fênix ou Las Vegas provavelmente serviriam como locais alternativos devido à sua proximidade e viabilidade logística. Faltando apenas cinco dias para o início do jogo, uma decisão sobre prosseguir conforme planejado ou mover o jogo precisará ser feito em breve. A liga provavelmente se baseará em projeções sobre como os incêndios florestais e as condições da qualidade do ar evoluirão nos próximos dias.

Por enquanto, os preparativos para o jogo de segunda-feira à noite permanecem inalterados, mas há uma incerteza subjacente pairando sobre este confronto tão aguardado. “Em pouco tempo, possivelmente poderia [change]“, observou McCarthy, deixando aberta a possibilidade de que ajustes ainda possam ser necessários.

A situação sublinha os desafios imprevisíveis que podem surgir no desporto profissional quando factores externos, como desastres naturais, entram em jogo. Ambas as equipes, torcedores e dirigentes estão de olho nos desenvolvimentos enquanto aguardam novas atualizações da liga.