Real Madrid busca empate com Barcelona em títulos da Supercopa

A seleção merengue conquistou o troféu treze vezes desde 1982, ano em que a Real Federação Espanhola de Futebol instituiu o torneio.

Real Madrid sim Barcelona Eles vão lutar pelo título do Supercopa da Espanha 2024-25 em solo saudita neste domingo; Se a equipe merengue impor condições, igualará a equipe blaugrana com 14 troféus, mas também empatará o número de duplas feitas pela LaLiga e pelo dito louro nacional.

Barcelona conquistou o título da LaLiga junto com o Supercopa da Espanha durante a mesma temporada seis vezes ao longo da história e Real Madrid tem a possibilidade de cumprir a exigência de igualar a referida marca, caso vença a equipe blaugrana no duelo pelo título organizado pela Real Federação Espanhola de Futebol desde a temporada 1982-83.

Supercopa da Espanha EFE

Na história das finais do Supercopa da Espanha, Barcelona aparece como segundo campeão da história do torneio (1983-84), porém, Real Madrid Foi a primeira equipa a conquistar o campeonato espanhol e o troféu da Supertaça no mesmo ano (1988-89) e até repetiu este marco no ano futebolístico seguinte (1989-90).

Com uma temporada como intervalo, na qual Real Madrid ganhou novamente Supercopa da Espanha sim Barcelona conquistou o troféu da liga, o time blaugrana conquistou esta dobradinha pela primeira vez no final da campanha 1991-92 e emulou seu eterno rival, conquistando os dois prêmios consecutivamente (1992-93).

Depois de igualar duas duplas da liga e Supercopa da Espanha, Real Madrid sim Barcelona Eles mantiveram seu domínio vitorioso no futebol espanhol, no entanto, a indescritível dobradinha da liga e Supercopa da Espanha Ele esperou até a temporada 2005-06, ciclo em que Barcelona assumiu a liderança nas estatísticas.

Em plena curva ascendente da ‘era Messi’ no FC Barcelona, ​​​​o time blaugrana conquistou duas duplas consecutivas, compostas pelo troféu da liga e Supercopa da Espanhadurante as temporadas 2009-10 e 2010-11. Outra, para colocar distância ainda maior na frente do Real Madridchegou na temporada 2018-19.

A tendência positiva dos últimos anos tem favorecido a Real Madridjá que conquistou os títulos da liga e Supercopa da Espanha às suas vitrines durante as temporadas 2019-20, 2021-22 e 2023-24. Em caso de derrota Barcelona Este domingo, no campo King Abdullah Sports City, terá o primeiro de dois requisitos para igualar essa marca, na ausência de uma longa espera de 19 dias na LaLiga.

No campeonato, após 19 jogos disputados, Real Madrid é o líder da competição com 43 pontos, seguido por Atlético de Madrique tem 41 e um duelo disputado a menos, enquanto Barcelona É o terceiro com 38 unidades.