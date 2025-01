Real Madrid: diretoria se reúne com Ancelotti, dizem fontes

Ancelotti e o diretor geral do Real Madrid, José Ángel Sanchez, se reuniram para analisar a derrota na Supertaça e o plano a seguir

MADRI – Carlos Ancelotti e o diretor geral da Real MadridJosé Ángel Sánchez, coletado na manhã de quarta-feira para analisar a situação da equipe branca após o derrota por 5-2 no Final da Supertaça jogou no último domingo contra o Barcelona, ​​segundo fonte confirmada à ESPN.

A fonte acrescenta que não foi um reunião de emergênciamas de uma reunião rotineira em que as duas partes colocaram o problemas de jogo que ele teve Real Madrid desde o início da temporada.

A comissão técnica liderada pelo treinador italiano tem pedido mais pessoal defensivo desde o mercado de verão. O Real Madrid esteve então perto de contratar Lenny Yoro para cobrir a saída de Nacho, mas o jovem francês finalmente assinou pelo Manchester United e o clube branco decidiu não reforçar a defesa.

Alphonso Davies também era um alvo prioritário, mas o Real Madrid queria respeitar o Bayern de Munique e, apesar das tentativas durante o ano, não tentou contratá-lo quando lhe restava apenas mais um ano de contrato. O Real Madrid continua atento ao futuro do canadiano mas as últimas informações da Alemanha sugerem que o jogador poderá renovar o seu contrato com o gigante alemão.

O Real Madrid, como a ESPN tem noticiado desde a lesão de Dani Carvajal, procura um lateral e Trent Alexander-Arnold é a primeira opção. No entanto, os brancos sabem que é muito difícil para o Liverpool deixar o internacional inglês sair durante o mercado de inverno e é muito provável que o Real Madrid tente contratá-lo como agente livre no verão.

Fontes afirmam à ESPN que a comissão técnica ainda não jogou a toalha e espera alguma movimentação da diretoria para reforçar a defesa antes do fim do mercado de janeiro. Caso contrário, o plano B é valorizar o papel do jovem Raúl Asencio e, dependendo das exigências do rival e do desempenho deste, insistir em Lucas Vázquez ou mesmo transferir Federico Valverde para o lado direito.

Outra opção é David Alaba que voltou ao time pela primeira vez depois de mais de um ano na enfermaria. No entanto, as mesmas fontes sugerem que será difícil ver o austríaco ao mesmo nível de antes de uma lesão que o manteve fora dos relvados durante mais de um ano. Vallejo, por sua vez, quase não conta para Ancelotti.

As lesões de Éder Militão e Dani Carvajal têm sido muito importantes e o Real Madrid sente falta delas. Uma das preocupações do clube são os compromissos frente a equipas europeias de topo, já que este ano os brancos perderam frente ao AC Milan, duas vezes frente a Barcelona, ​​Lille e Liverpool. Além disso, só conseguiu um empate frente ao Atlético de Madrid que se tornou líder da LaLiga após terminar a primeira jornada do campeonato.

No Real Madrid espera que a calma e tranquilidade utilizadas até agora ajudem a reverter a situação da equipa. Apesar dos episódios já mencionados, fontes informam à ESPN que a situação na La Liga é boa e que há tempo para a equipa melhorar o seu jogo nesta segunda parte da temporada, contratada ou não.

Por enquanto, o próximo teste de Ancelotti será receber o Celta de Vigo pelas oitavas de final da Copa do Rei.