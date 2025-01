Real Madrid e Barcelona disputarão a décima final da Supertaça

A equipe merengue tem um saldo favorável de sete títulos em duelos diretos, ante dois que os blaugrana conquistaram.

Real Madrid sim Barcelona estrelará no próximo domingo, na cidade saudita de Jeddah, a décima final da história do Supercopa da Espanhao terceiro consecutivo com saldo favorável aos brancos, que conquistaram sete títulos nos duelos diretos e dois do rival.

O conjunto de Carlos Ancelotti lutará pelo título depois de vencer Maiorca na semifinal por 3 a 0, enquanto o Barcelona superou o Atlético (0-2) na eliminatória desta quarta-feira.

Real Madrid é o atual campeão da Supercopa da Espanha EFE

No registo geral da competição, a equipa catalã supera a equipa madrilena por um título, catorze a treze, pelo que se a equipa de Ancelotti vencer, igualaria o número de troféus.

A primeira vez que se enfrentaram foi em 1988, com a vitória do Real Madridque também conquistou a Supercopa em 1990, 1993, 1997, 2012 e 2017, em duas finais de jogos. Com este formato, a vitória pendeu para o lado do Barça em 2011.

Desde que o sistema de competição foi modificado em 2020 e ampliado para quatro participantes, sendo a final composta por uma partida, os dois grandes do futebol espanhol protagonizaram dois duelos.

A de 2023 caiu para o Barça, com vitória por 3-1, e a do ano passado foi para os brancos, que se vingaram com um retumbante 4-1.