Real Madrid x Mallorca: Modric, fora da Arábia Saudita devido a processo viral

Embora tenha treinado normalmente na quarta-feira, Modric não poderá jogar contra o Mallorca na Supercopa, informou o Real Madrid

YEDA – O meio-campista croata Luka Modric Ele não jogará nesta quinta-feira contra o RCD Maiorca no Semifinal da Supertaça que é disputado na cidade saudita de Jeddah devido a um processo viral, relata o Real Madrid em um comunicado.

Modric, nos treinos com o Real Madrid Real Madrid

Modric participou normalmente do treino de ontem, quarta-feira, antes da partida realizada na cidade esportiva anexa ao estádio, mas o revés médico o impedirá de participar da partida contra o Mallorca.

O relatório médico não especifica os tempos de recuperação e se ele estará disponível para jogar a final contra o Barcelona neste domingo, caso o Real Madrid vença o Mallorca e simplesmente afirma que está “aguardando desenvolvimentos”.

Depois de ter atuado como titular na última segunda-feira no jogo da Copa do Rei contra o Deportiva Minera, onde marcou um gol, Modric estava na disputa para ocupar uma vaga entre os onze desta noite na competição com Eduardo Camavinga e Dani Ceballos.