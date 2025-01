Relatório matinal: Belal Muhammad acha que Islam Makhachev poderia ter sucesso com 185 libras

Belal Muhammad elogia muito o Islam Makhachev.

Neste fim de semana, Makhachev coloca seu título dos leves e status peso por peso em jogo ao defender seu cinturão contra Arman Tsarukyan na luta principal do UFC 311. Caso ele derrote Tsarukyan, Makhachev reivindicará o recorde de maior número de defesas de título no UFC história dos leves, e se consolidar como um dos melhores lutadores de sua geração. Mas o campeão dos leves não quer parar por aí.

Recentemente, Makhachev deixou claro que gostaria de subir e conquistar o segundo título, mas há um problema: Belal Muhammad é o atual campeão dos meio-médios. Embora não sejam companheiros oficiais, Muhammad e Makhachev treinam juntos regularmente e o campeão dos leves não quer lutar contra Muhammad pelo título dos meio-médios. Mas Muhammad tem uma solução possível.

“Acho que agora ele está prestes a fazer história”, disse Muhammad a Mike Bohn. “Ele vence, terá o maior número de defesas de título, 155. Já disse isso um milhão de vezes, acho que ele pode chegar a 185.”

Um campeão do UFC saltando nas categorias de peso é uma ocorrência rara por si só, mas um campeão nunca pulou uma categoria de peso para competir duas divisões acima. Mas se alguém fosse fazer isso, Makhachev, que é o atual lutador peso por peso número 1 do mundo, poderia ser o único a conseguir. No entanto, Muhammad também tem outra sugestão: Makhachev espere mais um ano.

Muhammad deveria defender o título dos meio-médios contra Shavkat Rakhmonov na luta principal do UFC 310, até que uma lesão o forçou a desistir da luta. Agora, Muhammad espera enfrentar Rakhmonov ainda este ano e, olhando a situação, pode não sobrar muito para ele com 170 libras depois disso.

“Para mim, é como se eu tivesse Shavkat e [then] ainda estamos olhando para ver quem será o próximo”, disse Muhammad. “Ainda estamos olhando para ver. Você tem Buckley, você tem Ian Garry – ele acabou de perder, mas está procurando outra luta – você tem JDM. Há muitos caras na categoria, mas não há um próximo e verdadeiro candidato claro. Para mim, já que tive que percorrer um longo caminho. Tive cinco vitórias no Top 10. Estou no ponto em que poderia ganhar dois e depois subir para 185, o status de bicampeão e então acabar com isso.

“Para mim, estou apenas olhando para o que vem a seguir. Obviamente é Shavkat. Então, eu só quero manter meu foco nisso.”

O UFC 311 é o melhor card do ano (piada idiota, eu sei) e muito provavelmente será o melhor card dos próximos meses. Aproveitem, pessoal!

