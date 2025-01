Relatório matinal: Kevin Holland admite ‘Eu estava chapado como uma pipa’ antes da luta de Marvin Vettori

Kevin Holland, ganhando ou perdendo, vai fazer as coisas do seu jeito, e isso inclui manter sua habitual preparação pré-luta.

O que quer dizer que ele fuma muita maconha entre as brigas.

Em uma aparição no PoderosoCastHolland discutiu com o apresentador Demetrious Johnson como é ser um lutador de alto nível que também é um ávido fumante de maconha. Embora a Holanda faça o possível para cumprir as regras dos estados e comissões, uma rápida reviravolta em 2021 significou que ele estava profundamente arraigado em seus hábitos antes de uma briga com Marvin Vettori.

“Na luta com Marvin Vettori, eu estava chapado como uma pipa”, disse Holland. “Não durante a luta, mas durante toda a semana, fiquei chapado como uma pipa. Cinco rodadas não pareceram uma merda daquela vez. A luta do Derek Brunson, eu fiquei todo preocupado, pensei, caramba mano, não vou fumar tanto porque tenho cinco rounds, então não quero ficar mexendo nos pulmões. Primeira vez fazendo cinco rounds em uma luta no UFC, pode demorar tanto, ele quer lutar e tal, então eu pensei, não vou fazer isso. Aí eu pensei, me estressei sem motivo, ainda perdi a porra da luta.

“Então, depois do próximo, eu pensei, só vou fumar. Então me deram o Marvin Vettori no último segundo, eu estava festejando e tudo mais. Eu não me senti diferente. O ritmo tem que ser acelerado, muitas vezes quando você tem cinco rounds, eles não aumentam o ritmo, eu não acelero o ritmo, estamos apenas relaxando.”

Após uma derrota para Derek Brunson na luta principal de um card do Fight Night em 20 de março de 2021, Holland foi chamado para ser a atração principal de outro evento do Fight Night apenas três semanas depois, ao lado de Vettori. O oponente original de Vettori, Darren Till, desistiu devido a uma lesão na clavícula.

Holland teve apenas nove dias para se preparar para a luta, então não havia motivo para ele mudar sua rotina até aquele momento e ele sentiu que cortar a erva do seu regime de treinamento não lhe fez muito bem contra Brunson de qualquer maneira. Ele também perdeu por decisão para Vettori.

Os lutadores são proibidos de competir sob a influência de maconha nas noites de luta, mas Holland se perguntou o quão mais eficaz ele seria se conseguisse subir no octógono.

“Aposto que se eu estivesse desbotado, provavelmente descobriria”, disse Holland. “Eu daria um salto mortal para trás ou algo assim, estou tentando te dizer, seu garoto se transformaria no Batman ali.

“Pense bem, eu nunca, nunca deixei de ter sucesso em uma situação nas ruas quando a vida de alguém estava em risco ou se era uma situação perigosa porque eu estava sempre cansado. Eu sempre estava pronto para ir.

A seguir está um confronto crucial para a Holanda, que enfrenta Reinier de Ridder no UFC 311, em Los Angeles, neste sábado. Holland perdeu três de suas últimas quatro lutas.

Ele deu mais um conselho para Johnson: fumar maconha antes da próxima rodada de treinamento de jiu-jitsu.

“É o melhor, rolar alto é uma merda”, disse Holland. “[Try it] pelo menos uma ou duas vezes. Depois de fazer isso uma vez, você vai querer fazer de novo.”

Rafael "Ataman" Fiziev (@RafaelFiziev) 15 de janeiro de 2025

Não acho exagero presumir que o rapper favorito de Kevin Holland é Sir Smoka Lot. Apenas um palpite.

