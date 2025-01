Renato Moicano admitiu que queria estar no card do UFC 311 por causa da luta pelo título: ‘Quem sabe?’

Renato Moicano não era o reserva contratado para a luta principal do UFC 311, mas estava preparado para a oportunidade de enfrentar Islam Makhachev caso isso realmente acontecesse.

Agora ele está tendo a oportunidade de disputar o título dos leves do UFC depois que Arman Tsarukyan foi eliminado da luta devido a uma lesão nas costas. Moicano agora deve enfrentar Makhachev na nova luta principal do UFC 311, depois de atingir a escala de 155 libras na sexta-feira, o que lhe permite disputar o campeonato após aceitar a oferta de última hora para substituir Tsarukyan.

Embora nunca tenha perdido o foco na luta originalmente marcada contra Beneil Dariush, o brasileiro de 35 anos sabia que essa era uma possibilidade assim que recebeu a oferta para disputar o mesmo card da luta pelo título dos leves.

“Não houve conversa sobre [being the backup] mas uma vez que me ofereceram o cartão e eu sabia que a luta pelo título estaria em jogo, quem sabe, né? Quem sabe? Moicano disse ao MMA Fighting antes do anúncio chocante de sexta-feira.

“Eu estava no mesmo card quando Max Holloway não conseguiu bater o peso e Al Iaquinta teve a chance pelo título [at UFC 223]. Eu não acho que ele conseguiria uma disputa pelo título se não fosse assim. Para mim, estarei pronto. Se alguém não puder comparecer ao dia da luta, eu posso. Então estarei lá com certeza.”

A prontidão de Moicano valeu a pena depois que seu colega lutador do American Top Team caiu da luta principal na sexta-feira, antes de subir na balança para pesar para a luta contra Makhachev.

Embora lutar pelo título em cinco rounds com um dia de antecedência não seja o ideal, Moicano sempre soube que havia uma chance de isso acontecer, então ele definitivamente tinha essa ideia guardada em sua mente.

“Não estou ganhando dinheiro extra [to serve as the backup]”, disse Moicano. “É muito bom para mim lutar na mesma noite da luta pelo título porque, claro, terei muita exposição e posso tentar defender o meu caso para lutar pelo título.”

Antes mesmo do anúncio impressionante, Moicano disse que estava mais preocupado em permanecer ativo na categoria, mas seu objetivo final sempre foi a disputa pelo título.

“Neste ponto da minha carreira, só quero continuar ativo e vencer”, disse Moicano. “Como eu disse, tenho seis vitórias no peso leve. Todo mundo fica falando da luta do Rafael dos Anjos, mas isso foi em 160 [pounds]. Não foram 155. Então no peso leve tenho seis vitórias e cinco finalizações.

“É só uma questão de continuar vencendo, continuar batendo nas pessoas e, eventualmente, lutarei pelo título.”

É seguro dizer que Moicano estava mais do que animado ao receber a ligação depois de ser anunciado como o novo desafiante ao título de Makhachev no sábado.

“’Moicano’ Money’ está vindo para o cinturão”, disse Moicano. “Esteja pronto, Islam Makhachev. Amanhã é hora do dinheiro. Estou muito feliz por ter tido esta oportunidade. Venho trabalhando para isso há muito tempo. Eu sabia que isso poderia acontecer. Por isso treinei cinco rounds, treinei com canhotos. Estou pronto e amanhã vou chocar o mundo. Esteja pronto porque eu estou.

“Amanhã serei campeão do mundo. Vamos, porra.