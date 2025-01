Roger Nores, amigo de Liam Payne, processa Geoff, pai de Liam, por difamação

Liam Payne amigo Roger Nores – que esteve com ele em seus últimos dias caóticos de vida em Buenos Aires – está processando o pai de Liam por supostamente difamá-lo na mídia semanas após a morte de Liam.

Roger entrou com o processo por difamação na quinta-feira contra Geoff Payne por dizer que Roger deveria cuidar de Liam no momento de sua morte. De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Roger diz que Geoff apresentou uma declaração juramentada à polícia de Buenos Aires afirmando que Roger tinha “total responsabilidade pelos cuidados de Liam durante este último período em que eu não estava lá”.