Rose Parade não tem espinhos, carros alegóricos parecem prontos para o dia de ano novo

As estrelas da música parecem grandes este ano… com homenagens massivas a Elvis Presley dar BB Rei liderando a longa fila de carros alegóricos meticulosamente elaborados.

Scott Cordeiro é o diretor floral daquele… e posou com sua obra-prima – parecendo bastante orgulhoso do trabalho que sua equipe realizou.

Nem tantos carros alegóricos poderiam ser concluídos sem os voluntários, retratados aqui aplicando pétalas de flores, sementes e outros materiais nos carros alegóricos do desfile deste ano – a 136ª edição do evento histórico.

Se você não sabe… o Desfile das Rosas – também conhecido como Torneio das Rosas – é um desfile anual realizado em Pasadena, CA, no dia de Ano Novo. Está ligado ao Rose Bowl Game – o jogo anual de futebol americano universitário realizado na cidade no Rose Bowl Stadium – que este ano contará com a participação da Ohio State University e da University of Oregon.