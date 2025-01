Russell Wilson lamenta a morte de seu cachorro, ‘Heaven Got A Good One’

O quarterback do Pittsburgh Steelers anunciou a atualização comovente em sua página do Instagram poucos minutos atrás… revelando seu Dogue Alemão, Príncipe faleceu na manhã de sexta-feira.

“Eu ganhei você no meu ano de estreia”, disse Russ em uma nota emocionada para seu falecido filhote, “e você tem sido uma bênção para nossa família com tantas lembranças, abraços e beijos de nossos quatro filhos e de nós”.

“O céu tem uma boa!” disse Wilson, que divide outros dois grandes dinamarqueses com sua esposa, Ciara . “Para sempre o Príncipe da Paz. Amo você.”

Os fãs do ex-campeão do Super Bowl compartilharam suas condolências na seção de comentários de sua postagem … com um deles dizendo: “É muito mais difícil quando é o cachorrinho que estava lá desde o início.