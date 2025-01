saiba quanto cada clube vai receber por cota e o prêmio para o campeão

O Campeonato Alagoano de 2025 terá uma receita total de R$2 milhões, oriunda de contratos de transmissão e parcerias firmadas pela Federação Alagoana de Futebol (FAF). O modelo aprovado prevê um rateio das cotas entre os sete clubes participantes e uma premiação específica de R$ 100 mil ao time vencedor da competição.

A divisão dos R$ 2 milhões ficou assim estabelecida:

R$ 1,9 milhão será rateado entre os sete clubes da primeira divisão, com cada time recebendo mais de R$ 200 mil;

R$ 100 mil serão destinados ao campeão da competição.

Premiações expressivas e competitividade do Alagoano

De acordo com a FAF, essa estrutura coloca o Campeonato Alagoano entre os 10 estaduais com premiações mais expressivas para o campeão no Brasil, à frente de torneios tradicionais como o Carioca, Gaúcho, Mineiro e Pernambucano, que não possuem premiação em dinheiro ao campeão.

Ainda para a Federação, o modelo de distribuição das cota e um dos mais equilibrados do país e garante a sustentabilidade financeira de todos os participantes.