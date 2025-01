Santiago Ponzinibbio ainda furioso com as derrotas por decisão dividida no UFC, promete ser mais dominante em 2025

Santiago Ponzinibbio está feliz por fazer parte do primeiro card do UFC de 2025 porque abre as portas para potencialmente competir quatro vezes neste ano, mas ainda furioso por estar 1-4 nos últimos cinco dentro do octógono.

Ponzinibbio, que já se viu entrando em negociações para disputar o ouro dos meio-médios por vencer sete vitórias consecutivas entre 2015 e 2018, sente que foi injustiçado pelos juízes em algumas de suas lutas mais recentes. A única vitória do argentino desde 2021 foi um nocaute bônus sobre Alex Morono, resultado imprensado entre três derrotas por decisão dividida e uma paralisação.

“Eu tenho que usar isso [anger] para minha vantagem”, disse Ponzinibbio ao MMA Fighting antes do confronto co-evento principal do UFC Vegas 101, no sábado, contra Carlston Harris. “Já aconteceu duas vezes na minha carreira, duas decisões erradas contra Michel Pereira e Muslim Salikhov. Acho que ganhei esses dois. Me irrita ter perdido três decisões divididas, lutas que tenho certeza de que venci. Me irrita que isso tenha acontecido, mas uso isso como fogo. Disparar para focar no treino e ajustar e partir para o próximo. Não posso reclamar ou chorar por isso, tenho que seguir em frente.”

Ponzinibbio quer um ano agitado em 2025 e espera uma vitória limpa neste fim de semana no UFC APEX para marcar o retorno no UFC 314, card pay-per-view que está previsto para ser lançado no dia 5 de abril, em Miami. Se o lutador do American Top Team conseguir vingar uma dessas derrotas perto de sua casa na Flórida, melhor ainda.

“Eu estaria disposto a revanche qualquer lutador que infelizmente não consegui vencer”, disse Ponzinibbio. “Sabemos que é difícil conseguir revanche no UFC, não é tão simples assim, mas vamos ver quais são os planos da empresa em 2025. O que eu quero mesmo para este ano é conseguir uma boa vitória no sábado, uma vitória limpa, e permaneça ativo. Eu quero lutar contra três [in 2025] — ou quatro vezes, já que estou lutando no primeiro card. Esse é o objetivo agora.”

Harris, seu adversário no UFC Vegas 101, também busca voltar aos trilhos no UFC. Radicado no Brasil, “Moçambique” finalizou três de suas quatro vitórias no UFC, mas perdeu por nocaute para Khaos Williams em sua aparição mais recente. A outra derrota de Harris no UFC veio pelas mãos do futuro desafiante dos meio-médios, Shavkat Rakhmonov.

“Ele é um cara completo, muito comprido e com bons estrangulamentos de triângulo de braço, então com certeza é perigoso”, disse Ponzinibbio. “Sei que ele não será derrotado facilmente, mas estou focado no meu jogo. Sei que tenho força para nocauteá-lo e jogo de chão para vencê-lo também. Sou muito experiente, venho trabalhando no meu wrestling há muito tempo. Estou pronto para atuar em todas as áreas, mas acredito que vou nocauteá-lo.”

Independentemente do método, Ponzinibbio disse que fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que não vá longe e evitar mais tristezas.

“Assistimos às minhas últimas lutas, principalmente a última, e conversamos com a equipe para ver o que podemos fazer para ter mais clareza, para conseguir o nocaute, para que isso não aconteça de novo”, disse Ponzinibbio. “Todo o meu acampamento foi baseado nisso. Estou feliz com a preparação que tive e pronto para garantir uma vitória limpa e encerrar isso antes da decisão, para nocautear – ou se não conseguir nocautear, para ser claro e dominante.”