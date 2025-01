Santuário Virgem dos Pobres é invadido e tem televisão, cadeiras e outros objetos furtados

O Santuário Virgem dos Pobres foi invadido e teve objetos furtados no último domingo, no bairro da Mangabeiras, em Maceió. O caso foi flagrado por câmeras de segurança e ocorreram em dois momentos durante a noite, podendo ter mais de um suspeito. O padre Claudinier José, em entrevista ao Balanço Geral da TV Pajuçara, revelou que foi o quarto furto nos últimos dois meses.

Segundo informações divulgadas pelo Padre, no domingo, foram levados cerca de 60 cadeiras de plástico levadas, uma televisão, um botijão de gás e uma câmera do circuito de segurança da igreja.

Em imagens enviadas ao TNH1, é possível ver que o suspeito chega no local, vê um amontoado de cadeiras de plástico e sai do local carregando elas. Mais tarde, um homem, que não se sabe se é o mesmo homem ou outro suspeito, vai ao santuário e leva mais objetos. Veja o vídeo:

Em entrevista à TV Pajuçara, o Padre Claudinier José relatou que os surtos são constantes e que até animais já foram levados.

“Em 60 dias que estou aqui dirigindo esse santuário, é a quarta vez que os ladrões entram aqui. Já levaram telas de ferro, levaram galinhas, mesa de som, ventiladores e roupas que seriam doadas.”

Para diminuir as invasões e aumentar a segurança na igreja, está sendo realizada uma campanha para construir um muro, as ajudas podem ser realizadas por transferência via PIX na conta do Padre, no CPF 32177178487.