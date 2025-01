Sean O’Malley: ‘Idealmente’ Merab Dvalishvili vence Umar Nurmagomedov e ‘Eu consigo a revanche’ em seguida

Sean O’Malley acredita que a disputa pelo título deve ser a próxima para ele, não importa quem detenha o título dos galos depois do UFC 311, mas ele definitivamente tem sua preferência de adversário.

Aparecendo em uma coletiva de imprensa pré-luta antes do RIZIN 49 na última terça-feira, O’Malley expôs seus planos para o Ano Novo com a esperança de recuperar o título que perdeu no UFC 306. Naquela noite, O’Malley perdeu e perdeu por decisão unânime para Merab Dvalishvili, que agora deve defender o cinturão contra o fenômeno invicto Umar Nurmagomedov em 18 de janeiro.

“Idealmente, Merab vence Umar e eu tenho a revanche”, disse O’Malley sobre o que gostaria de ver acontecer a seguir. “Mas se Umar vencer, será Umar. Isso é o que eu quero a seguir: uma luta pelo título.

“Espero que em meados do próximo ano. Então o vencedor disso. Essa luta acontecerá muito, muito em breve.”

Após sua derrota para Dvalishvili em setembro, O’Malley revelou que lutou com um rompimento no lábio, o que exigiria uma cirurgia e o manteria fora de ação por alguns meses. Embora ele tenha sugerido possíveis datas de retorno, a contratação anterior da Contender Series parece pronta para dar sua chance em meados de 2025, especialmente se ele realizar seu desejo de uma oportunidade de título.

Antes de marcar a luta contra Nurmagomedov em janeiro, Dvalishvili manifestou interesse em reencontrar O’Malley em uma revanche imediata, mas o UFC descartou a ideia. Em vez disso, Nurmagomedov tem a oportunidade de se tornar campeão do UFC pela primeira vez depois de acumular um recorde perfeito de 6-0 na promoção, incluindo uma vitória recente sobre o ex-desafiante ao título interino Cory Sandhagen.

É seguro dizer que O’Malley está de olho em Dvalishvili x Nurmagomedov para começar 2025 com planos de lutar contra o vencedor no final do ano.