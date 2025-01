Segundo dia do Verão Massayó começa às 15h; veja a programação deste sábado

O Verão Massayó segue com uma vasta programação neste sábado (11). A partir das 15h, na praia da Avenida, no bairro histórico de Jaraguá, maceioenses e turistas vão curtir os shows dos artistas locais e nacionais e apreciar um dos cartões postais da cidade com um belíssimo pôr do sol.

A animação vai ficar por conta dos shows do Roupa Nova, Ramon e Randinho, Claudia Leitte, MC Daniel, Berg Gonzaga e Jaime Mendes. Os DJs Pedro Almeida e Fjsan garantem a animação nos intervalos das bandas.

A Prefeitura de Maceió vai oferecer ônibus gratuitos na terceira edição do Verão Massayó 2025. Quem for ao evento, pode embarcar em 15 linhas nos dias 10, 11,12 e 17,18 e 19 de janeiro. Não é preciso apresentar o cartão Vamu. A iniciativa tem o intuito de gerar economia para os usuários do transporte público da capital alagoana e ainda priorizar o deslocamento por meio dos coletivos.

Confira as linhas gratuitas:

Cidade de Maceió

950 – Pontal/ Jaraguá (Centro – Trapiche – Verão Massayó);

951 – Joaquim Leão/ Jaraguá (Ponta Grossa – Vergel – Verão Massayó);

952 – José Tenório/ Jaraguá (Jacintinho – São Jorge – Verão Massayó);

953 – Ipioca/ Jaraguá (Ponta Verde – Jacarecica – Verão Massayó);

954 – Ouro Preto/ Jaraguá (Feitosa – Serraria – Verão Massayó).

São Francisco

955 – Clima Bom/ Jaraguá (Farol – Rosanne Collor – Verão Massayó);

956 – Rio Novo/ Jaraguá (Bebedouro – Santa Amélia – Verão Massayó);

957 – Santos Dumont/ Jaraguá (Farol – Tabuleiro – Verão Massayó);

958 – Colina/ Jaraguá (Farol – Feirinha – Verão Massayó);

959 – Chã da Jaqueira/ Jaraguá (Farol – João Sampaio – Verão Massayó).

Real Alagoas