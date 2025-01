Sem apostas barradas: Islam Makhachev e Umar Nurmagomedov deixarão o UFC 311 como campeões?

O primeiro evento Pay-Per-View de 2025 está aqui!

Neste sábado, em Inglewood, na Califórnia, acontece o UFC 311, marcado por duas lutas pelo título nas melhores divisões do MMA. Na co-luta principal, Merab Dvalishvili coloca em jogo o cinturão do peso galo contra o invicto Umar Nurmagomedov. Então, na luta principal, o número 1 peso por peso Islam Makhachev defende seu título dos leves em uma revanche contra Arman Tsarukyan. Tudo isso encerra uma noite eletrizante de lutas e No Bets Barred está aqui para quebrar tudo.

Esta semana, o apresentador Jed Meshew se junta a Billy Ward, da Action Network, para mergulhar em tudo sobre o UFC 311. Os tópicos discutidos incluem as chances de Tsarukyan conseguir a reviravolta, como Dvalishvili pode manter seu título 135, opiniões divergentes sobre a luta dos meio-pesados ​​entre Jiri Prochazka e Jamahal Hill, a atualização mais recente do The Climb e muito mais.

Sintonize o episódio 114 de No Bets Barred.

