Sem gols marcados, ASA tem o pior início no campeonato desde 2021

A Agremiação Sportiva Arapiraquense empatou com o CRB por 0 a 0 na noite dessa quinta-feira (16), no Estádio Coaracy, em Arapiraca. Sem vencer na competição e com mais uma partida sem marcar gols, o ASA tem seu pior início no campeonato desde 2021 e está fora da zona de classificação para a próxima fase.

Nesta edição, além do empate com o Galo, o Fantasma empatou com o Coruripe na primeira rodada também por 0 a 0. Somando aos jogos da Copa do Nordeste, é o terceiro jogo seguido que o Alvinegro não marca gols, tendo balançado as redes apenas contra o Sergipe, quando venceu por 2 a 0 na primeira preliminar do Nordestão.

Com dois pontos conquistados, o último início com marcas negativas foi em 2021, quando empatou na primeira rodada contra o Jacyobá por 0 a 0 e perdeu para o CRB por 2 a 1 na segunda rodada. Veja os últimos inícios do ASA no estadual:

2024: ASA 2×1 Cruzeiro-AL e CSE 2X0 ASA

2023: ASA 2X0 Coruripe e CSA 0X0 ASA

2022: Jacyobá 0x5 ASA e ASA 2×0 Murici

2021: ASA 0X0 Jacyobá e CRB 2×1 ASA

2020: Jacyobá 0x0 ASA e ASA 2×1 CEO

2019: ASA 0x0 Murici e CEO 2×2 ASA

2018: ASA 3×0 Dimensão Saúde e CSE 1×2 ASA

2017: ASA 3×1 CEO e Murici 1×2 ASA

2016: Ipanema 1×2 ASA e ASA 1×2 CRB

2015: Ipanema 1×1 ASA e ASA 0X0 CSE

Próxima rodada

Na próxima rodada, o ASA irá enfrentar o Penedense, às 16h, deste domingo (19), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. O duelo será válido pela terceira rodada. Ao contrário do ASA, a equipe de Penedo está 100% na competição com duas vitórias. A primeira foi contra o Murici por 1 a 0, gol marcado pelo Afonso, e a segunda contra o CSE por 2 a 1.

*Estagiário sob supervisão