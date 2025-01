Semáforo para players americanos no mercado de inverno

Apresentamos a vocês os jogadores que poderão deixar as Águias e aqueles que são intransferíveis no time tricampeão.

Ele América de André Jardine É um time vintage ao conquistar o primeiro tricampeonato da história dos torneios curtos e agora busca forjar uma era dentro do futebol mexicano, e para isso precisa movimentar suas fichas e fortalecer o esquadrão para ele Fechando 2025.

A equipe azulcrema está com todas as vagas no exterior ocupadas, para assinar deve primeiro vender e analisar o que jogadores Eles terminaram seu ciclo com a equipe e o que outros poderiam representar uma renda em dinheiro para buscar reforço.

Em ESPN nós dizemos a você o que semáforo do jogadores do América nele mercado de inverno.

Quantos jogadores deixarão o América após vencer o tricampeonato? Imagens Getty

verde

O meio-campista chileno é um dos principais candidatos a deixar o América nas próximas semanas, pois parece que seu ciclo com a equipe terminou e ele não é mais aquele elemento que puxava os cordelinhos em campo e era o fator chave para o América remontar.

Diego sofreu algumas lesões nas últimas temporadas e elementos que estão em melhor momento também chegaram à equipa e adaptaram-se muito bem ao sistema e modelo de trabalho do André Jardine. O futebolista sul-americano não gostou da quantidade de minutos que teve no Apertura 2024, então esta pode ser a oportunidade para o clube conseguir algum dinheiro em uma venda dentro do futebol mexicano ou para a MLS.

Ele foi o herói de América no primeiro tricampeonato da história dos torneios curtos ao marcar contra Cruz Azul e Monterrey, mas também é realidade que deixou de ser uma peça importante para o clube. No Apertura 2024 somou apenas 617 minutos na fase regular, onde não marcou, e os 137 minutos acumulou na Liguilla, onde disputou duas partidas e marcou dois gols. Richard tem 28 anos e ainda é uma boa idade para conseguir um grande contrato, seja no futebol mexicano ou também sendo uma das estrelas do Fechando 2025.

Não tem conseguido ser o defesa-central esperado e está muito longe do nível que atingiu no Celta de Vigo. As lesões não o deixaram brilhar América e o nível demonstrado por homens como Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Israel Reyes e agora Ramón Juárez o têm como a quarta opção de mudança dentro do esquadrão de André Jardine.

Ele América Procurou assinar o seu próprio ‘Oussama Idrissi’ e para isso contrataram o holandês, que serviu um ano no Liga MX. Porém, durante todo esse período o meio-campista de 26 anos não foi referência para a equipe. Javairo foi utilizado na lateral direita e também na esquerda. Em nenhum dos lados ele conseguiu brilhar e nem ser titular nos dois torneios que disputou no México. Diante disso, a equipe não teria problemas em se livrar dele no inverno.

Amarelo

O uruguaio vive seu melhor momento América e também é selecionado por seu país. A situação do jogador de futebol mudou nos últimos 12 meses e parece que as portas para a Europa se têm fechado. Ainda assim, em América Foi crucial para conquistar o tricampeonato.

Brian tem sido procurado por alguns times da América do Sul e também da MLS, e a diretoria não teria problemas em dispensá-lo caso chegasse uma oferta importante.

Foi importante em dois dos três títulos do Liga MX que a equipe alcançou. Porém, a situação do jogador é diferente de há meio ano, já que uma ruptura no ligamento deixou o terreno aberto para Ramón Juárez se tornar uma peça importante no craque 11.

O chileno foi dispensado durante o Apertura 2024 para ocupar a posição de Destreinado no México com outro elemento, Víctor Dávila. Igor poderia brincar com América até meados de fevereiro. Sua posição no elenco depende da quantidade de itens vendidos pela diretoria e ele também poderá sair com alta médica.

O zagueiro uruguaio deixou de ser uma promessa para a Europa e passou a ser um elemento que hoje é procurado pelos clubes da Conmebol e da MLS. As lesões que sofreu foram um dos problemas que o impediram de ser regular nos últimos tempos.

Ele é um zagueiro confiável quando está cem por cento, mas uma boa oferta abriria as portas para ele deixar o Ninho.

O lateral-esquerdo foi contratado para o Apertura 2024 com o objetivo de gerar concorrência para Cristian Calderón. Porém, o colombiano não foi a contratação esperada e também não conquistou cem por cento de propriedade.

Sua melhor contribuição é no ataque, mas em 22 jogos mal conseguiu um gol e uma assistência.

Vermelho

‘Maguito’ é um dos jogadores preferidos dos torcedores e tem desenvolvido seu melhor futebol dentro do Liga MX depois de chegar da Terceira Divisão da Espanha.

O jogador de futebol é indiscutível com Jardim E embora possa ser procurado por alguns clubes europeus e esteja aberto a ouvir propostas que o ajudem a retornar ao Velho Continente, parece difícil para ele deixar o México com seis títulos debaixo do braço neste mercado.

O médio azul-creme é um dos homens importantes das águias no craque 11. Embora o time tenha contratado alguns homens para brigar pelo título, Zendejas se impôs e acabou conquistando o título.

O Cruz Azul o procurou no passado, mas América Ele pediu mais de 10 milhões de dólares e esse valor desanimou a equipe de cimento. Parece muito complicado aparecer neste mercado.

O jovem defesa central mexicano tem tudo o que os adeptos do azulcrema desejam. Treinou no Coapa, é jovem, confiante e ama o clube. No Apertura 2024 mostrou que tem qualidade para ser titular e cresceu demais com a pressão que o clube viveu na Liguilla.

É um jogador que poderia aspirar a ir para a Europa, mas América Ele poderia suportar bem algumas contas que querem para seu jogador de futebol.

O ‘Búfalo’ chegou em América em meio à incerteza e à má reputação que conquistou durante sua passagem pelo Monterrey, mas assim que vestiu a camisa azulcrema se transformou e foi um dos jogadores mais importantes da fase regular e da Liguilla. Seus gols representaram pontos importantes que colocaram o time no Play In.

Aguirre recebeu sua primeira convocação para a Seleção Uruguaia por seu trabalho no América e agora parece muito difícil para ele deixar o time no curto ou médio prazo.