Semana inicia com mais de 200 oportunidades de emprego no Sine Alagoas

A Secretaria do Estado de Trabalho, Emprego e Qualificação (Seteq), por meio do Sine Alagoas, divulga 219 oportunidades de emprego com carteira assinada para esta semana em 15 cargos diferentes. Destaque para 90 novas vagas para auxiliar de produção e auxiliar de logística na região metropolitana de Maceió.

Após conferir as oportunidades, basta procurar uma das unidades do Sine Alagoas mais perto para se candidatar a uma das vagas oferecidas.

Em todo o estado, o Sine Alagoas conta com 12 unidades de atendimento, oferecendo cadastro de currículo e consultas de vagas de emprego; captação de vagas e atendimento ao empresário; habilitação ou restituição do Seguro-Desemprego e orientação para emissão da Carteira de Trabalho Digital.

Para mais informações pelo WhatsApp (82) 98884-8974 ou pelo e-mail [email protected] e [email protected].

Confira as vagas desta semana:

Maceió (210 vagas)

ASSISTENTE DE VENDAS: 1;

ATENDENTE DE LANCHONETE: 2;

AUXILIAR DE MECÂNICO: 1;

AUXILIAR DE PRODUÇÃO: 40;

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 4;

AUXILIAR DE LOGÍSTICA: 50;

FISCAL DE LOJA: 1;

MECÂNICO: 1;

MOTORISTA CAT D: 3;

OPERADOR DE EMPILHADEIRA: 1;

OPERADOR DE CALL CENTER BANCÁRIO: 100;

VENDEDOR INTERNO: 6.

Vagas PCD Maceió (08 vagas)

TÉCNICO DE ELETROTÉCNICA PL: 7;

TÉCNICO DE ELETROTÉCNICA JR: 1.

Porto Calvo (01 vaga)

Veja as unidades do Sine-AL

Maceió

Sine – Central Já! Shopping Farol;

Sine – Central Já! Maceió Shopping;

Sine – Central Já! Galeria em frente ao Shopping Pátio Maceió;

Sine – Jaraguá.

Interior