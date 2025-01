Semarh alerta para umidade abaixo de 30% em Alagoas; temperatura pode chegar a 37°C

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh) disparou, nesta quinta-feira (2), um alerta de baixa umidade para as regiões do Sertão e Sertão do São Francisco. O aviso meteorológico é válido até este domingo (5).

De acordo com o órgão, a atuação de uma massa de ar seco e quente associada a um sistema de alta pressão atmosférica está favorecendo a redução da umidade relativa do ar e inibindo a formação de nebulosidade convectiva sobre o estado de Alagoas. Com isso, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em alguns períodos do dia nas regiões citadas acima.

Ainda na região do Sertão, a temperatura máxima pode chegar a 37° nos próximos dias.

Riscos associados