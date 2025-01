Sesau orienta como prevenir doenças mais comuns durante verão

Com a chegada do verão, a Secretaria da Saúde (Sesau) reforça a importância de adotar cuidados especiais para aproveitar a estação mais quente do ano com saúde e bem-estar. Além do aumento das temperaturas, a época também coincide com o período de férias, o que exige atenção redobrada à exposição solar, à alimentação, à hidratação e à prevenção de doenças comuns da temporada.

O verão é uma estação marcada por altas temperaturas, maior exposição ao sol e aumento da umidade em algumas regiões. Embora seja uma época associada a lazer e diversão, é também um período que favorece o surgimento de determinadas doenças. Isso ocorre porque o calor e a umidade criam condições ideais para a proliferação de micro-organismos e outros fatores que podem afetar a saúde.

A hidratação é fundamental para prevenir problemas como desidratação e insolação. A dica é consumir no mínimo dois litros de água por dia e dar preferência a frutas, legumes e verduras frescas, que ajudam a repor nutrientes. Evite alimentos de procedência desconhecida ou mal armazenados, que podem causar infecções alimentares como a gastroenterite. Dê preferência a alimentos preparados em casa.

Infecções causadas por fungos, também, são mais frequentes no verão devido à umidade e ao suor, afetando áreas como pés, virilha e axilas. Sintomas comuns incluem coceira, vermelhidão e descamação da pele. Para evitar a micose, é preciso secar bem o corpo, especialmente as regiões de dobras, como virilha, espaço entre os dedos e axilas, evitarem o uso de sapatos fechados por longos períodos, usar roupas leves e não compartilhar toalhas e outros objetos pessoais.

A conservação inadequada de alimentos é uma das principais vilãs durante o verão, pois resulta em intoxicação alimentar. Nesse período é fundamental verificar a procedência de qualquer alimento antes de consumi-lo, além de prestar atenção no odor e aparência da comida, assim como a higiene do local responsável por prepará-la. Após o consumo de um alimento contaminado, os sintomas geralmente iniciam com náuseas, vômitos, diarreia, febre e evoluem para desidratação e mal-estar generalizado.

Já o mergulho em mar ou rio e o uso excessivo de cotonete podem provocar otites. Além de dor no ouvido, a doença provoca febre, cefaleia, zumbido, problema de audição e tontura. A inflamação pode ser prevenida com o uso de protetores macios de ouvido ao nadar e evitando introduzir objetos na parte interna do ouvido, inclusive cotonetes.

Outra doença comum no verão é a conjuntivite bacteriana. Os sinais da doença são olhos vermelhos, muito inchados, ardência e com secreção ou não. Ela pode ser transmitida facilmente de uma pessoa para outra ou por meio de contato com objetos e superfícies contaminadas, inclusive na água do mar ou da piscina. Para prevenir a doença, evite aglomerações e o compartilhamento de itens levados ao rosto, como toalhas, maquiagem, pincéis e fronhas.

O clima do verão cria ambientes propícios para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. E assim como em todas as estações do ano, é preciso manter os cuidados para minimizar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminar os focos de água parada onde o inseto deposita os ovos para se reproduzir.