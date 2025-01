Show pós-luta do UFC Vegas 101: reação à finalização habilidosa de Mackenzie Dern para encerrar o primeiro evento de 2025

Mackenzie Dern dá conta na luta principal do UFC Vegas 101, se vingando de Amanda Ribas no processo. A grande questão é – que Dern também teve dificuldade em responder – para onde ela vai depois de sua segunda vitória consecutiva e sem muitos confrontos novos e realistas?

Após o primeiro evento do UFC de 2025, Mike Heck e José Youngs, do MMA Fighting, reagem à espetacular vitória por finalização de Dern sobre Ribas no terceiro round e às possíveis opções à sua frente. Além disso, eles discutem a tão necessária vitória de Santiago Ponzinibbio sobre Carlton Harris na penúltima luta, o nocaute brutal de Cesar Almeida sobre Abdul Razak Alhassan, a polêmica vitória por nocaute técnico no último segundo de Roman Kopylov contra Chris Curtis, o nocaute rápido de Punahele Soriano sobre Uros Medic, e outros momentos de destaque.

