Site do Inep fica instável em dia de divulgação da nota do Enem

O site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) enfrenta instabilidades nesta segunda-feira (13) em meio à divulgação dos resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024.

Desde às 6h, usuários passaram a relatar problemas de acesso. Segundo o portal Down Detector, as notificações se intensificaram por volta das 10h.

Cerca de 90% das reclamações é referente ao carregamento do site. Ainda de acordo com o Down Detector, 10% dizem não conseguir realizar o login na Página do Participante.

Nas redes sociais, candidatos compartilham a angústia com os problemas técnicos. ”Esse site do Inep não abre de jeito nenhum aqui, vou morrer de ansiedade”, escreveu um deles no X. Outros contam terem acessado as notas antes das 9h.

Site do Inep é frequentemente alvo de reclamações. É comum que o site do Enem sofra instabilidades na hora de fazer inscrições ou consultas de resultados quando há um alto volume de acessos simultâneos.

O UOL entrou em contato com o Inep para comentar o caso. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

PASSO A PASSO DE COMO ACESSAR NOTAS