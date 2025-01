Solenidade de posse do prefeito, vice e vereadores eleitos será transmitida ao vivo hoje (01) em Penedo

A cidade de Penedo, Alagoas, vive um dia histórico nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. A solenidade de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos ocorrerá a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Os cidadãos podem acompanhar todos os detalhes do evento pelo link: Assista à transmissão ao vivo.

Programação da solenidade de posse

Missa de ação de graças : A solenidade inicia com uma celebração religiosa na Catedral Diocesana de Penedo, que marca um momento de agradecimento e bênção para os novos mandatos.

: A solenidade inicia com uma celebração religiosa na Catedral Diocesana de Penedo, que marca um momento de agradecimento e bênção para os novos mandatos. Cerimônia oficial de posse : Após a missa, os participantes se dirigem à Câmara Municipal de Penedo, onde será realizada a cerimônia formal de posse dos eleitos.

: Após a missa, os participantes se dirigem à Câmara Municipal de Penedo, onde será realizada a cerimônia formal de posse dos eleitos. Discursos e nomeação de secretários: O prefeito e o vice-prefeito eleitos discursarão, seguidos da posse dos novos secretários municipais, que comporão a equipe administrativa para o próximo mandato.

Participe de onde estiver

Para garantir que todos os penedenses e interessados possam acompanhar este momento importante, a Prefeitura de Penedo disponibilizou a transmissão ao vivo. Basta acessar o link oficial no YouTube para acompanhar todos os detalhes da cerimônia, discursos e a nomeação da nova equipe administrativa.

Acompanhe e compartilhe

A posse marca o início de um novo ciclo para Penedo, com promessas de progresso e continuidade de ações em benefício da população. Não perca a oportunidade de presenciar este marco histórico, mesmo à distância.

Marque na sua agenda: Hoje, 19h, na Catedral Diocesana de Penedo, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Compartilhe o link e convide amigos e familiares para prestigiar esse momento especial para nossa cidade.