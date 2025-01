Supercopa: Flick iguala 6 finais consecutivas vencidas por Guardiola

Hansi Flick estreou o seu recorde no Barça com a Supertaça de Espanha, a sexta final consecutiva que conquistou como treinador, igualando a marca alcançada por Guardiola em 2010.

Hansi Flick igualou as seis finais consecutivas vencidas por Pep Guardiola na Arábia Saudita ao vencer a Supertaça de Espanha frente ao Real Madrid. O catalão conseguiu nos primeiros seis jogos frente ao Barcelona, ​​o alemão somou este sexto depois dos cinco que conseguiu à frente do Bayern de Munique. Fazendo-o também com uma exposição autêntica.

Yeda viu um Barça soberbo, que conseguiu avançar no marcador apesar do melhor início do Real Madrid, que não ruiu após o golaço de Kylian Mbappé e cuja reacção futebolística foi, simplesmente, enorme, a deixar a final praticamente condenada ao chegar ao intervalo. vez, com um 1-4 tão improvável quanto verdadeiro.

Uma vitória que se confirmou na segunda parte, com o treinador alemão a demonstrar o quanto estudou o Real Madrid e as variações necessárias dois meses e meio depois do primeiro duelo. Nem mesmo a expulsão de Wijciech Szczesny mudou o sentimento que se demonstrava: o de um Barça tão trabalhador quanto sério e superior. Um trabalho maravilhoso do seu treinador.

Flick avisou na antevisão que não mudaria o sistema que utilizou no Clássico do Bernabéu, mas Ancelotti soube contrariar essa táctica de impedimento, não teve pressa e não caiu na mesma armadilha. Ele caiu em outro, tão inesperado quanto doloroso. E o Barça da vertigem que o treinador alemão mostrou em Madrid tornou-se o Barça dos triângulos, do toque, da associação e do florete na Arábia.

Aquele Bayern de Lewandowski, de Kingsley Coman, Serge Gnabry, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Alphonso Davies, David Alaba, Benjamin Pavard e Manuel Neuer que conquistou o sexteto, deu ao Flick cinco vitórias em outras tantas finais entre julho de 2020 e fevereiro 2021.

Começou com a Taça (4-2 contra o Bayer Leverkusen), continuou com a UEFA Champions League (1-0 contra o PSG), continuou com a Supertaça Europeia (2-1 contra o Sevilha), depois foi a Supertaça da Alemanha ( 3-2 para o Borussia Dortmund) e vinculou o repoker ao Mundial de Clubes ao vencer o Tigres por 1-0. Cinco finais e cinco vitórias… Que chegou ao sexto lugar na Arábia, com a Supercopa da Espanha contra o Real Madrid e dirigindo o Barça…

Aquele Barça em que Pep Guardiola conquistou o mesmo número de vitórias consecutivas, como Flick, desde a sua primeira participação na final. Foi entre maio de 2009 e agosto de 2010, sendo duas delas partidas duplas como era então a Supercopa da Espanha.

Começou com a Copa del Rey (4-1 contra o Athletic), continuou com a Liga dos Campeões (2-0 contra o Manchester United), continuou com a Supertaça da Espanha conquistada em dois jogos contra o Athletic Club, depois veio a Supertaça Europeia ( 1 a 0 para o Shakhtar), foi coroado na Copa do Mundo (2 a 1 para o Estudiantes) e fechou a série, a sexta final, vencendo também a Supercopa da Espanha contra o Sevilla em dois jogos.

Pep Guardiola fez isso e Hansi Flick repetiu. Chegar a essa sexta final venceu com uma verdadeira exibição. Um grande festival.