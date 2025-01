Suprema Corte avaliará se escolas primárias podem exigir leitura LGBTQ+

CNN

–



A Suprema Corte concordou na sexta-feira em revisar se as escolas podem ler livros LGBTQ+ para alunos do ensino fundamental, sem dar aos pais a possibilidade de excluir seus filhos por motivos religiosos.

O processo sobre a política de um distrito escolar de Maryland chegou à Suprema Corte em meio a violentas lutas culturais sobre os direitos dos transgêneros e quanto controle os pais deveriam ter sobre o currículo escolar.

Um grupo de pais, na sua maioria muçulmanos e ortodoxos etíopes, processou as escolas do condado de Montgomery por causa da política, argumentando que violava os seus direitos religiosos da Primeira Emenda, e procurava uma liminar que bloquearia a política enquanto os tribunais consideravam o seu desafio subjacente à Primeira Emenda.

Os tribunais federais inferiores têm esse pedido. Um painel dividido do 4º Circuito do Tribunal de Apelações dos EUA decidiu que a recusa de opt-outs não exige que os alunos “mudem as suas crenças ou conduta religiosa” e, portanto, não infringe a liberdade religiosa dos pais. O tribunal de recurso disse que, porque o caso estava numa fase inicial, ainda não sabia o suficiente sobre como os livros estão a ser usados ​​para bloquear a implementação da política.

O conselho escolar do condado de Montgomery aprovou um grupo de “livros inclusivos para LGBTQ” como parte do currículo de inglês em 2022. Inicialmente, o conselho permitiu que os pais desistissem, mas depois reverteu o curso. O conselho escolar disse que as decisões sobre como os livros seriam implementados na sala de aula seriam deixadas ao critério dos professores.

Mas a política suscitou resistência de várias pessoas, incluindo alguns professores e diretores preocupados com a adequação do material para alunos do ensino fundamental, de acordo com os autos do tribunal.

Os pais que processaram não pretendem proibir os livros, mas sim a política de lhes negar a oportunidade de impedirem os seus filhos de ler.

“A nova ortodoxia imposta pelo governo sobre o que as crianças ‘devem’ pensar sobre género e sexualidade não é uma base constitucional para marginalizar os próprios pais de uma criança”, afirmaram os pais no seu apelo.