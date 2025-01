Surra do Pix expõe a fratura da falta de credibilidade de Lula 3

Jornalista Josias de Souza:

“O governo Lula já apanhou muito nas redes sociais. Mas surra igual à desta semana ainda não havia tomado. O nocaute deixa sequelas. Restou a impressão de que, sob Lula, a palavra do Estado brasileiro vale menos do que um vídeo ilusionista de Nikolas Ferreira nas redes sociais.

Ao revogar as novas regras da Receita sobre monitoramento de movimentações financeiras, Lula jogou na lona a toalha e o fisco. Se o objetivo era fisgar grandes sonegadores, por que recuar? O cavalo de pau potencializou a maledicência de que o governo tramava morder pobres e remediados no Pix.

No vídeo que viralizou, Nikolas soou dramático: ‘O governo vai monitorar seus gastos.’ A movimentação financeira do brasileiro é repassada à Receita pelos bancos desde 2015. O governo do mito de Nikolas, também monitorava. O deputado usou o óbvio -‘O Pix não será taxado’ — como escada para chegar à desinformação: ‘Mas não duvido que possa, sim [ser tributado].’