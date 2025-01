Suspeitos de roubar veículos em Maceió são presos em operação na divisa com Pernambuco

Uma operação conjunta entre as equipes de inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e da Polícia Militar de Alagoas (PM) resultou na prisão de dois homens acusados de diversos roubos de veículos na capital alagoana, informou a SSP neste domingo (12).

A ação foi realizada em Colônia de Leopoldina, próximo à divisa com Pernambuco, e contou com o apoio do comandante do 14º Batalhão, do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com as investigações, os suspeitos são responsáveis por pelo menos 15 roubos cometidos nos últimos meses. Entre os crimes atribuídos à dupla está o roubo de dois veículos em uma equipadora de veículos no bairro de Ouro Preto, em Maceió.