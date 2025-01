Sydney Sweeney mostra corpo levantado em biquíni para aventura de jet ski

Sidney Sweeney está encerrando seu ano de 2024 com um pouco de diversão ao sol… vestindo um biquini marrom para uma aventura de jet ski.

Confira… a estrela de “Euphoria” caiu na água vestindo um atrevido maiô de duas peças para passear em um jet ski enquanto passeava de barco na Flórida com amigos. A atriz, que recentemente encerrou um filme biográfico sobre uma boxeadora Cristina Martins não teve medo de exibir seu corpo musculoso… assumindo uma postura poderosa enquanto montava na embarcação.

Sydney está no Sunshine State aproveitando bons momentos com seu noivo, Jonathan Davinoe outros entes queridos… entretendo muitos em sua nova casa em Florida Keys antes do ano novo.