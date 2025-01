táxi colide com outro carro e capota na Avenida Gustavo Paiva, em Mangabeiras

Um táxi capotou após uma batida com outro veículo na Avenida Gustavo Paiva, no bairro da Mangabeiras, parte baixa de Maceió. O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (09). Imagens enviadas ao TNH1 mostram o carro com a parte inferior virada para cima, além de alguns amassados e arranhões na lataria.

Em um dos vídeos, uma pessoa que estava no local diz que uma picape leve, modelo Fiat Strada de cor branca, seguia no trecho que liga a Avenida Leste-Oeste à Gustavo Paiva, quando teria colidido com o táxi, um Fiat Mobi, que trafegava sentido ao shopping da região. O carro capotou e foi parar na esquina da Rua Moacir Duarte. Veja abaixo:

O acidente deixou o trânsito lento na região. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista e de outros possíveis ocupantes do veículo.