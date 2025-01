Thiago Moises pretende impedir Trey Ogden no UFC Vegas 101 após perder férias no camp

Thiago Moisés faltou aos banquetes de Natal e Réveillon nas últimas semanas de seu camp pelo UFC Vegas 101, então é justo que ele busque a vitória nos acréscimos no dia 11 de janeiro para fazer tudo valer a pena.

Moises disse ao MMA Fighting que originalmente lhe ofereceram uma luta com Trey Ogden em novembro, mas o ex-campeão do Fury FC não aguentou. A partida acabou sendo adiada para a primeira quinzena de janeiro, dando início ao calendário de 2025 do UFC.

“Eu pedi outro adversário [in November] e então tentei conseguir [Ogden] lutar em dezembro, mas não sei por que o Trey também não pôde”, disse Moises. “Prefiro lutar em novembro ou dezembro para poder aproveitar o Natal e o Ano Novo, mas acabaram marcando para janeiro.”

Em vez de ganhar alguns quilos enquanto comemorava o Natal com sua família na Flórida, Moisés estava iniciando o processo para reduzir para 155 quilos. Ele passou os últimos dias assistindo a programas de culinária na TV e não comerá muito até atingir a marca do peso leve na manhã de sexta-feira, em Las Vegas.

“Acho que seria muito melhor se não reduzíssemos o peso, se apenas fossemos lá e lutássemos, e poderíamos lutar muito mais vezes e as lutas seriam melhores”, disse Moisés. “Essa é a parte difícil que temos que fazer, mas faz parte do trabalho. [But] Acho que minha categoria de peso é leve, sou muito pequeno para [welterweight].”

O produto do American Top Team está lutando para conseguir uma sequência de vitórias desde que o futuro campeão Islam Makhachev quebrou sua seqüência de três lutas em 2021 em um confronto da luta principal no UFC APEX, e agora se concentra em voltar à coluna de vitórias após uma derrota para Ludovit Klein em junho.

Ogden está em alta no UFC, apesar de ter seu domínio sobre Nikolas Motta prematuramente – e bizarramente – interrompido pelo árbitro, custando o que seria a primeira de três vitórias consecutivas. Ele entrou na jaula duas vezes em 2024 para vencer Kurt Holobaugh e Loik Radzhabov por decisão.

“Mesmo que ele ainda não seja muito conhecido, vejo que é muito duro e tem boas qualidades”, disse Moisés. “Ele tem um ótimo grappling e um bom timing nas quedas. Você tem que respeitar isso. Treinei muito e estou levando ele muito a sério porque tem coisas que ele faz com excelência.”

Ogden nunca foi parado com golpes em 25 lutas profissionais de MMA, e o recorde de 18-8 de Moises inclui apenas quatro nocautes. Dito isso, Moises vê aberturas para uma paralisação no UFC APEX.

“Eu me vejo vencendo essa luta por nocaute”, disse Moisés. “Ele tem muitas lacunas na trocação e treinamos muito para explorar essas lacunas nessa luta.”