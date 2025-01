Timothée Chalamet e Kylie Jenner aproveitam a noite de encontro em Paris

Timothée Chalamet dar Kylie Jenner eram a imagem do romance parisiense, iluminando a Cidade do Amor em seu último encontro noturno.

Timothée assumiu a liderança, guiando sua dama através do enxame de paparazzi e curiosos… todos os olhos estavam voltados para eles enquanto saíam juntos em modo de casal totalmente poderoso.

Antes dos incêndios florestais em Los Angeles tomarem conta das manchetes, Kylie estava lá com Timothée no Globo de Ouro, onde ele conseguiu um aceno de cabeça por seu papel no Bob Dylan filme biográfico. Parece que veremos mais desses dois à medida que a temporada de premiações avança!