Torcedores do ASA ficam feridos após confronto com a PM durante clássico

A segunda rododa do Campeonato Alagoano foi palco de cenas lamentáveis durante o clássico entre ASA e CRB. Torcedores do ASA ficaram feridos após entrarem em confronto com a Polícia Militar , na noite dessa quinta-feira (16), no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante o intervalo do jogo, integrantes da torcida organizada teriam arremessado pedras, copos, bebidas e outros materiais contra a torcida do CRB. Os objetos teriam entrado no campo e também atingido os militares.

Ainda segundo a PM, quando os policiais tentaram conter a confusão, os suspeitos teriam ido para cima deles tentando agredir. Os militares teriam atingido um homem com um bastão e outros torcedores teriam ido para cima e arremessado outros materiais.

Foram efetuados tiros de bala de borracha para conter a briga e um torcedor foi atingido, que foi encaminhado para atendimento pelo Corpo de Bombeiros. O presidente da torcida organizada foi localizado e foi ouvido e forneceu dados.

Em imagens divuldadas nas redes sociais, é possível ver um torcedor sendo carregado pela PM e os demais torcedores xingando os militares. Além disso, foi divulgada também a imagem de um dos torcedores feridos pela PM. Confira o vídeo:

Em relatos nas redes sociais, os torcedores relataram outra versão, em que a confusão começou por parte da Polícia Militar e que a torcida apenas teria revidado.

*Estagiário sob supervisão