Trump convoca o líder de sua turma pessoal para comandar o Serviço Secreto dos EUA

Espera-se que o presidente eleito Donald Trump escolha seu atual líder do Serviço Secreto, Sean Curran, para ser o novo diretor do Serviço Secreto dos Estados Unidos, de acordo com múltiplas fontes familiarizadas com a decisão.

Nos últimos quatro anos, Curran liderou a turma de Trump e é conhecido por ter um relacionamento próximo e pessoal com o presidente eleito, disseram fontes.

Várias fontes, no entanto, também levantaram preocupações significativas de que Curran não tem experiência de gestão para dirigir uma agência tão grande e complexa como o Serviço Secreto. Na turma de Trump, Curran supervisionou cerca de 85 pessoas. Ele nunca administrou o tipo de orçamento ou operações do Serviço Secreto.

Além disso, múltiplas fontes apontam que Curran nunca ocupou um cargo na sede da agência e não é membro do Serviço Executivo Sênior, que compreende os escalões mais altos do serviço.

Curran substituiria o diretor interino Ronald Rowe, que fez lobby para o cargo depois que Kim Cheatle renunciou após a primeira tentativa de assassinato contra a vida de Trump em um comício em Butler, Pensilvânia, em julho. Em Setembro, outro homem na Florida montou um “ninho de atiradores” fora do clube de golfe de Trump, como parte de uma aparente segunda tentativa de assassinato de Trump.

A ascensão de Curran é atípica devido à sua posição e falta de experiência no quartel-general. Outros ex-agentes que mais tarde se tornaram diretores passaram pela sede da agência, como Mark Sullivan e Jim Murray, e já eram membros do Serviço Executivo Sênior.

No entanto, a posição de Curran não consegue capturar a responsabilidade de dirigir a turma de Trump – mesmo durante anos em que Trump não era presidente nem candidato. Depois de deixar o cargo, o nível de risco de Trump ultrapassou em muito a sua posição como simplesmente “um ex”.

Uma fonte familiar disse à CNN que Curran estava ativamente pressionando por mais recursos de segurança para Trump, e mais tarde correu para o palco quando tiros explodiram ao seu redor no comício de Butler. Embora o seu heroísmo face à crise seja indiscutível, a sua liderança que conduziu ao comício de Butler foi alvo de escrutínio.

Um painel de alto nível encomendado pelo Departamento de Segurança Interna recomendou um líder com experiência externa para servir como diretor do Serviço Secreto e uma grande revisão das operações e da atitude.

No seu relatório, o painel escreveu que encontrou “evidências de que o pessoal do Serviço Secreto, incluindo aqueles associados à protecção do ex-Presidente Trump, se considerava operando sob um mantra informal de, efectivamente, ‘fazer mais com menos’, o que é inconsistente com a obtenção da excelência ou “sem falhas” na missão protetora do Serviço.”

Além disso, o painel constatou “uma abordagem insuficientemente baseada na experiência por parte do ex-presidente em relação à seleção de agentes para executar certas tarefas críticas de segurança”.

O nome de Curran tem circulado há semanas como possível candidato a diretor. Mesmo enquanto outros nomes flutuavam como substitutos, Rowe iniciou mudanças radicais e mudanças de pessoal.

Algumas das mudanças de Rowe incluíram a criação de uma Divisão de Aviação e Aeroespacial para gerenciar as estratégias de drones e contra-drones da agência, e uma Divisão de Comunicações Operacionais e Integração para direcionar rádio e outras comunicações.

Não está claro se Curran manterá as mudanças de Rowe.

À medida que Curran assumir sua nova função, ele estará cercado por lacunas de liderança. Estão vagos os cargos de diretor adjunto do Gabinete de Operações de Proteção e do Gabinete de Responsabilidade Profissional.

Outros cargos de alto nível, incluindo vice-diretor e assistente de diretor de operações de campo, contam com pessoal interino – e não permanente.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.