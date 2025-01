Tudo o que sabemos sobre a incorporação de Luka Romero ao Cruz Azul

Fontes garantiram à ESPN que La Maquina comprou o jogador, nascido em Durango, do Milan.

Ele Cruz Azul Ele empatou seu terceiro reforço do torneio. A Máquina tem tudo pronto para incorporar Lucas Romero para sua equipe neste Fechando 2025que aguarda nos próximos dias.

Esta terça-feira os documentos foram cruzados entre diretivas para que o jogador possa viajar para México o mais rápido possível para fazer exames médicos e ingressar na disciplina de Martin Anselmi O mais breve possível.

Fontes garantidas ESPN que a Máquina comprou de Milão o recorde do jogador de futebol, nascido em Durango, em aproximadamente 3,5 milhões de dólares, e lhe oferecerá um contrato de 5 anos com os celestiais para continuar sua carreira no Liga MX.

Luka Romero está prestes a chegar ao futebol mexicano para ingressar no Cruz Azul. EFE

A Máquina negociou com Romero por aproximadamente cinco semanas e acabou vencendo a corrida contra o Chivas, que estava muito interessado em adquirir os serviços do atacante.

De referir que os produtores de cimento continuam à procura de mais um reforço, que é o polaco. Mateusz Bogusz do LAFC que também está em negociações com Cruz Azul e que ele poderia encerrar sua transferência nas próximas horas.

Cruz Azul aguarda Luka Romero na quinta-feira

Cruz Azul espere Lucas Romero na próxima quinta-feira, após chegar a acordo com o AC Milan para comprar o cartão do jogador mexicano-argentino.

O jogador de futebol de 20 anos deverá se apresentar à equipe da Liga MX para fazer os exames físicos e depois assinar o contrato que o vincula ao La Maquina por até cinco anos.

Com informações de Omar Flores