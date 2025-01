UFC 313 traz três novos combates para evento de março

O UFC adicionou três novas lutas ao seu show pay-per-view de 8 de março em Las Vegas, incluindo o retorno de O lutador final vencedor do peso pena Mairon Santos contra Francis Marshall. O card também adicionou Alex Morono lutando contra Carlos Leal no meio-médio, além dos pesos mosca Bruno Silva e Joshua Van se enfrentando em março.

O MMA Fighting confirmou os combates após reportagens recentes da Ag. Atualizações de luta e octógono.

O UFC ainda não anunciou a atração principal do UFC 313, que acontecerá na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Santos (14-1) chegou à final do TUF 32 com vitórias por decisão sobre Edwin Cooper Jr. e Guillermo Torres antes de nocautear Kaan Ofli para conquistar o troféu.

Marshall (8-2) retorna à ação depois de elevar seu recorde do UFC para 2-2 com uma vitória por decisão dividida sobre Dennis Buzukja em agosto de 2024.

Morono (24-11, 1 no contest) está de costas contra a parede depois de perder quatro de suas últimas seis no UFC, incluindo decisões para Niko Price e Daniel Rodriguez em suas mais recentes aparições no octógono.

Leal (21-6) busca sua primeira vitória no UFC após substituir Nursulton Ruziboev em cima da hora para estrear contra Rinat Fakhretdinov no UFC 308, perdendo por decisão. Esse foi o seu primeiro revés desde que deixou o PFL em 2023.

Finalmente, Van (12-2) pretende aproveitar sua seqüência de duas vitórias consecutivas sobre Cody Durden e Edgar Chairez quando retornar em março. Ele enfrenta Silva (14-6-2, 1 no contest), que sofreu uma derrota por nocaute para Manel Kape no recente evento do UFC Tampa, que encerrou sua seqüência de quatro vitórias consecutivas.

Damon Martin e Mike Heck contribuíram para este relatório.