UFC se desfaz com dois pesos leves

James Llontop e Michal Figlak não têm mais contrato com o UFC, apurou o MMA Fighting. Ambos os pesos leves ficaram sem vitórias sob a bandeira do UFC, uma sequência combinada de 0-5 dentro do octógono.

O MMA Latinoamérica relatou pela primeira vez a libertação de Llontop.

Figlak (8-2) venceu seis vitórias consecutivas sob a bandeira do Cage Warriors na Europa antes de assinar com o UFC em 2022, perdendo sua luta de estreia para Fares Ziam por decisão. Ele só voltou à ação 19 meses depois, sofrendo uma polêmica derrota por decisão para Austin Hubbard.

Llontop (14-5) entrou na promoção depois de derrotar Malik Lewis em Dana BrancoSérie de Concorrentes no final de 2023, mas perdeu peso e perdeu por finalização para Chris Padilla em sua estreia em 2024.

“Goku” voltou quatro meses depois para perder por decisão dividida para Viacheslav Borshchev, e então perdeu o peso para um confronto de peso catch de 165 libras com Mauricio Ruffy, perdendo por decisão.

Llontop anunciou recentemente nas redes sociais que enfrentará Yuri Neles no próximo dia 13 de março, como atração principal do FFC 88 no Peru.