Um possível complicador para JHC em 2026

O prefeito João Henrique Caldas (PL) está “deitando e rolando”, para usar uma expressão popular, com as realizações da sua gestão, o que se comprova com os 84% dos votos na sua reeleição e pelos altos índices de aprovação à sua administração.

Quanto às possibilidades de ser eleito governador no próximo ano, algo que na verdade nunca admitiu publicamente, depende do instituto que realiza as pesquisas: uns o colocam como favorito; outros atribuem o favoritismo ao senador e ministro Renan Calheiros Filho (MDB).

Um aspecto a ser colocado para JHC em relação a 2022 é a comentada candidatura a deputado federal de João Caldas, seu pai, que já estaria se articulando com lideranças de Maceió e do interior com esse objetivo.

Se o prefeito tem mesmo pretensão de concorrer ao governo, a volta do seu pai à política (João Caldas já foi vereador e prefeito de Ibateguara, além de deputado estadual e federal), se confirmada, pode ser um complicador, pois despertaria ciumeira de eventuais postulantes à Câmara, atrapalhando a candidatura majoritária de JHC.

É uma combinação que raramente leva a bons resultados em termos eleitorais.